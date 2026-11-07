Zonguldak'ta istinat duvarındaki çatlaklar nedeniyle Kadırga Caddesi kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Zonguldak'ta istinat duvarındaki çatlaklar nedeniyle Kadırga Caddesi kapatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Zonguldak\'ta istinat duvarındaki çatlaklar nedeniyle Kadırga Caddesi kapatıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Zonguldak\'ta istinat duvarındaki çatlaklar nedeniyle Kadırga Caddesi kapatıldı
Haber Videosu

Zonguldak'ta 21 Ekim'de 3 katlı binanın çökmesiyle 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bölgede istinat duvarındaki çatlaklar büyüdü ve yeniden heyelan tehlikesi ortaya çıktı. Kadırga Caddesi ulaşıma kapatılırken, belediye ekipleri duvarın altında tahkimat çalışması başlattı.

Zonguldak'ta bir binanın çökmesi ile 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı Kadırga Caddesi'nde istinat duvarının çatlaması üzerine yeniden heyelan tehlikesi ortaya çıktı. Cadde araç ve yaya trafiğine kapatılırken, ekipler iş makineleriyle bölgede tahkimat çalışması başlattı.

Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi Sütliyen Sokak'ta 21 Ekim'de 3 katlı binanın çökmesi sonucu 74 yaşındaki Türkan Akçaharman Özhan'ın hayatını kaybettiği, kardeşi Kenan Akçaharman'ın (68) yaralandığı bölgede çöken binanın alt kısmındaki istinat duvarında bulunan çatlaklar büyüdü. Duvarın bağlantı noktasından ayrılarak öne doğru hareket etmesi üzerine ekipler harekete geçti. İstinat duvarının yıkılarak toprak ve kaya kütlesiyle birlikte caddeye kadar sürüklenmesi ihtimaline karşı bölge güvenlik çemberine alındı. Zonguldak Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle duvarın alt kısmında yeniden kaya ve toprakla dolgu yapmaya başladı. Kadırga Caddesi bariyerlerle kapatılırken, zabıta ekipleri bölgedeki nöbetini sürdürüyor. Güvenlik gerekçesiyle yayaların da çalışma alanına girişine izin verilmezken, çalışmalarla yaşanabilecek büyük bir toprak kaymasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Daha önce de kaya dolgusu yapılmıştı

Aynı bölgede 17 Ekim'de sağanak yağışın ardından kullanılmayan 2 katlı binanın bir duvarı çökmüş, ertesi gün yapının kalan bölümü de yıkılmıştı. 21 Ekim'de ise bitişikteki 3 katlı binanın çökmesi sonucu Türkan Akçaharman Özhan yaşamını yitirmiş, kardeşi Kenan Akçaharman enkazdan yaralı çıkarılmıştı. Olayın ardından çevredeki 7 binada bulunan 13 dairede yaşayan 30 kişi tahliye edilmiş, daha sonra 6 katlı ve 28 daireli Kadırga Apartmanı tedbir amacıyla boşaltılmıştı. İstinat duvarındaki çatlaklar nedeniyle bölgeye kamyonlarla kaya ve toprak taşınarak dolgu yapılmıştı. Sonraki günlerde de zaman zaman ulaşıma kapatılan Kadırga Caddesi'nde güvenlik ve tahkimat çalışmaları yürütülmüştü.

Belediye başkanı bölgede inceleme yaptı

İstinat duvarında meydana gelen çatlakların ardından Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem olay yerine gelerek, ekiplerden bilgi aldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Erdem, AFAD ekiplerinin de bölgede değerlendirme yaptığını söyledi. Erdem, "Koşullar da malum. AFAD Müdürlüğü de geldi, onlar da bakıyorlar. Oturup bir karar verilecek. Tabii bu işler teknik konular. Ne yapacağımıza yarın ona göre karar vereceğiz" dedi.

Tahliyelere ilişkin soru üzerine Erdem, gerekli uyarıların yapıldığını ifade etti. Bölgede iş makineleriyle tahkimat çalışmaları sürerken, istinat duvarının oluşturduğu tehlike nedeniyle caddeye girişlere izin verilmiyor.

Kaynak: İHA
ZonguldakGüncelEmlakÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Hırsı başını yedi Fatma Betül Sayan Kaya’nın Süleyman Soylu’ya yaptığına bakın Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın
Günlük ve saatlik ev kiralayanları tedirgin eden tehlike Günlük ve saatlik ev kiralayanları tedirgin eden tehlike
Bakan Çiftçi’den polislere peş peşe müjdeler Mesai, maaş ve konut Bakan Çiftçi'den polislere peş peşe müjdeler! Mesai, maaş ve konut
Komşu dehşeti 2 çocuk babası itfaiyeci öldürüldü Komşu dehşeti! 2 çocuk babası itfaiyeci öldürüldü
Komşusunun ikramını yedi, saatler sonra hayatını kaybetti Komşusunun ikramını yedi, saatler sonra hayatını kaybetti
Arda Güler’e çılgın teklif Fenerbahçe bir kamyon para kazanacak Arda Güler'e çılgın teklif! Fenerbahçe bir kamyon para kazanacak
Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini
Vatandaşa yedireceklerdi Otobüs terminalinde ekipleri şoke eden manzara Vatandaşa yedireceklerdi! Otobüs terminalinde ekipleri şoke eden manzara
18:06
Galatasaray-Amedspor maçında ilk 11’ler belli oldu
Galatasaray-Amedspor maçında ilk 11'ler belli oldu
17:55
Gazze’de çadırlar sular altında kaldı, yardım çığlığı yükseldi: İki milyarlık ümmet nerede
Gazze'de çadırlar sular altında kaldı, yardım çığlığı yükseldi: İki milyarlık ümmet nerede?
17:54
Samsunspor tam 8 maç sonra ligde galibiyeti hatırladı
Samsunspor tam 8 maç sonra ligde galibiyeti hatırladı
17:27
Batrakov’un menajeri, Fenerbahçe transfer sürprizini duyurdu
Batrakov'un menajeri, Fenerbahçe transfer sürprizini duyurdu
17:14
Kadınlar derbisinde muhteşem son Kazanan 89. dakikada belli oldu
Kadınlar derbisinde muhteşem son! Kazanan 89. dakikada belli oldu
16:55
Yeni Partili belediye başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti
Yeni Partili belediye başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti
16:40
Galatasaray-Amedspor maçına saatler kala zemin görüntülendi Tepkiler çığ gibi
Galatasaray-Amedspor maçına saatler kala zemin görüntülendi! Tepkiler çığ gibi
16:39
Afyonkarahisar’daki seri katilin elinden sağ kurtulan Sultan öğretmen, o anları anlattı
Afyonkarahisar’daki seri katilin elinden sağ kurtulan Sultan öğretmen, o anları anlattı
16:20
Komşusunun şakalaşma sırasında vurduğu öne sürülen esnaf hayatını kaybetti
Komşusunun şakalaşma sırasında vurduğu öne sürülen esnaf hayatını kaybetti
14:45
Tam bir kibir abidesiymiş Şamil Tayyar’dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
Tam bir kibir abidesiymiş! Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 18:13:31. #.0.2#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta istinat duvarındaki çatlaklar nedeniyle Kadırga Caddesi kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android