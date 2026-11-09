Elazığ Doğukent\'te 5 katlı bina iş makinesinin tek dokunuşuyla yıkıldı

Elazığ'da kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımına başlanan 5 katlı bina, iş makinesinin tek dokunuşuyla yerle bir oldu.

Elazığ'da kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde Doğukent Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın yıkımına başlandı. Kontrollü yıkım sırasında bina iş makinesinin tek dokunuşuyla yıkıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.