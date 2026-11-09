Antalya Kepez\'de müteahhit hakkında iki mükerrer satış iddiasıyla şikayet yapıldı

Antalya'da konut sahibi olmak amacıyla ödeme yaptıkları müteahhidin evlerini teslim etmediğini öne sürerek suç duyurusunda bulunan vatandaşlara yeni mağdurlar eklendi. Şüphelinin başka bir suçtan tutuklu olduğu olayda mağdur sayısının arttığını belirten avukat Didem Kibrit, aynı dairenin iki farklı kişiye satıldığı iki mükerrer satış tespit ettiklerini açıkladı. İki daire için toplam 4 milyon lira verdiğini söyleyen Nebahat Savaş, "Onun yüzünden altına girdiğim borçları ödeyebilmek için evimi, dükkanımı, bütün mülklerimi satmak zorunda kalıyorum. İki çocuğum var. Bu insan çocuklarımın geleceğini çaldı" dedi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde konut sahibi olmak amacıyla müteahhit A.İ. ve beraberindeki kişilere ödeme yaptıklarını, ancak aradan geçen süreye rağmen evlerini teslim alamadıklarını öne süren vatandaşların hukuki mücadelesi devam ediyor. Daha önce 6 dönümlük tarlasının parasını, 70 çeyrek altınını, 3 bin dolarını ve bir yıllık dükkan kira gelirini müteahhide verdiğini söyleyen Fatime Aytar'ın da aralarında bulunduğu vatandaşların suç duyurusunun ardından yeni mağdurlar ortaya çıktı. Benzer yöntemlerle mağdur edildiklerini ileri süren vatandaşlar, avukatları aracılığıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına ayrı ayrı şikayette bulundu.

"İki mükerrer satış tespit ettik"

Mağdurların avukatlarından Didem Kibrit, geçen ay yaptıkları suç duyurularının ardından kendilerine başvuran mağdur sayısının arttığını belirterek, "Bu olayla ilgili zaten geçen ay şikayette bulunmuştuk. Şikayetimizden sonra mağdurların sayısının arttığını gördük. Mağdurlar için de zaten ayrı ayrı şikayetlerde bulunduk. Şu anda da süreç savcılık nezdinde takip ediliyor. Onların sonuçlanmasını bekliyoruz" dedi.

Yeni delillerin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Kibrit, yaptıkları incelemelerde iki mükerrer satış belirlediklerini öne sürerek, "İki tane mükerrer satış var, bunu tespit ettik. Yani aynı daireyi 2 farklı kişiye satmış, bunu en azından tespit ettik" ifadelerini kullandı.

"İki daire için 4 milyon lira verdim"

Mağdurlardan kasap işletmecisi Nebahat Savaş (52), yaklaşık 39 ay önce iki daire sahibi olmak amacıyla müteahhit A.İ. ile anlaştığını, ancak aradan geçen süreye rağmen evlerini teslim alamadığını söyledi. Müteahhitle bir aracı vasıtasıyla tanıştığını belirten Savaş, ailesinin soyadına duyduğu güven nedeniyle herhangi bir araştırma yapmadan ödeme yaptığını anlattı.

İki otomobilini verdiğini, kredi çektiğini ve çeklerle ödeme yaptığını belirten Savaş, "Benim isteğim iki tane ev almaktı. Bizi bir aracı tanıştırdı. Ben müteahhidi tanımıyordum, o aracı getirdi. Biz de ailesinin soyadına güvendik, açıkçası hiç araştırma yapmadık" dedi.

Müteahhide yaptığı ödemelerin toplam 4 milyon lirayı bulduğunu söyleyen Savaş, "Müteahhit de dükkanımıza gelip gitmeye başladı. Temelden iki daire almak istedik. Bunun karşılığında iki otomobilimizi verdik, nakit ödemeler yaptık, sıralı çekler verdik. Esnaf Kefalet üzerinden kredi de çektim. Toplamda 4 milyon lira ödeme yaptım. Bana iki daire verecekti ancak aradan 39 ay geçmesine rağmen elimizde hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

"Borçlarını ödemek için evimi ve dükkanımı satıyorum"

Ev sahibi olmak isterken borçlarını ödeyemez duruma geldiğini anlatan Savaş, yaşadığı mağduriyet nedeniyle iş yerini ve mülklerini satışa çıkardığını söyledi. Ekonomik açıdan zor günler geçirdiğini kaydeden Savaş, "Ben kasap dükkanı işletiyorum. Şu anda borçlarımı ödeyemez duruma geldim. Onun yüzünden altına girdiğim borçları ödeyebilmek için evimi, dükkanımı, bütün mülklerimi satmak zorunda kalıyorum. Çok mağdurum. İki çocuğum var. Bu insan çocuklarımın geleceğini çaldı. Ben bütün birikimimi ev sahibi olabilmek için verdim, şimdi ise elimdekileri de kaybediyorum" dedi.

Müteahhidin ailesinin önemli miktarda mal varlığı bulunduğunu, ancak mağduriyetlerinin giderilmesi için herhangi bir adım atılmadığını öne süren Savaş, Adalet Bakanlığına çağrıda bulunarak yaşadıkları sorunun çözüme kavuşturulmasını istedi.

"Üç yıl çalıştım, bir kuruş maaş almadım"

Mağdurlardan 38 yaşındaki antrenör Hüseyin Daş ise müteahhidi çocukluğundan bu yana tanıdığını, amatör futbol camiasında birlikte çalıştıklarını dile getirdi. Futbolu bıraktıktan sonra antrenörlük yapmaya başladığını belirten Daş, evliliğinin ilk yıllarında kirada oturduğu sırada kendisine ev sahibi olma sözü verildiğini iddia etti.

Bu vaat üzerine eşinin altınlarını ve otomobilini elden çıkardığını anlatan Daş, "O dönemde iki yıllık evliydim ve kirada oturuyordum. Sözüne güvendim. Eşimin altınlarını ve otomobilimi paraya çevirdim. Bir binadan temelden daire almak üzere 1 milyon liraya anlaştık. Ödemelerimi yaptım. Bunun yanında üç yıl boyunca çalıştım ve bir kuruş bile maaş almadım. Hatta futbolcuların su ve yemek masraflarını da kendi cebimden karşıladığım zamanlar oldu. Bunların hiçbirini geri istemedim" dedi.

Kendisine sürekli beklemesi gerektiğinin söylendiğini ileri süren Daş, "Bana sürekli, 'Sabret, yapacağım' dedi. Ben de yıllarca sabrettim ama sonunda bu duruma düştük. Daha sonra da 'Senin paranı bir şekilde çözeceğim' diyerek beni oyalamaya devam etti. Kendisine defalarca, 'Abi, ne zaman çözeceksin? Ne evim kaldı ne arabam. Artık ne yapacağım?' diye sordum. Yalvardım, yakardım ama bir sonuç alamadım" ifadelerini kullandı.

"Eşimle her gün bu konu yüzünden tartışıyorum"

Ev sahibi olma umuduyla bütün birikimlerini verdiğini, ancak ailesiyle birlikte ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladığını belirten Daş, yaşadıklarının aile hayatını da olumsuz etkilediğini aktararak şöyle konuştu: "O zaman eşim hamileydi, şimdi bir çocuğumuz var. Bu yaşadıklarımız aile hayatımızı da çok etkiledi. Eşimle neredeyse her gün bu mesele yüzünden tartışıyoruz. Çünkü benim yüzümden eşimin altınları gitti, arabamız gitti. Kışın soğuğunda, yağmurun altında motosikletle gidip gelmek zorunda kaldık. Ev sahibi olmak için bütün birikimimizi verdik ama bugün ne evimiz var ne de arabamız. Bu durumun aileme yaşattığı sıkıntılar beni çok üzüyor."

"Hem benim paramı alıyor hem teyzenin parasını alıyor"

Kendisine vaat edilen dairenin başka bir mağdura da satıldığını avukat Didem Kibrit'ten öğrendiğini öne süren Daş, iki satışın aynı ada ve parsele ilişkin olduğunu söyledi. Durumu öğrendikten sonra yaşadığı mağduriyetin daha da arttığını belirten Daş, "Benim aynı evi buradaki teyzeye de satıyor. Aynı ada ve parsel. Şimdi bu ne oluyor yani? Burada bir sahtekarlık var, burada bir dolandırıcılık var. Hem benim paramı alıyor hem teyzenin parasını alıyor. Bizim gibi belki çok sayıda insan mağdur. Bir an önce bunun sonuçlanmasını bekliyoruz, çok mağduruz açıkçası. Ödemeleri yaklaşık dört yıl önce yaptım. Tam tarihini şu anda hatırlayamıyorum. 2021 ya da 2022 yılıydı, büyük ihtimalle 2022'nin Ekim-Kasım aylarıydı. Aramızda yaptığımız sözleşme de var" şeklinde konuştu.