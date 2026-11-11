İzmir Ticaret Odası inşaat bürokrasisi için 4 toplantıyla yol haritası oluşturdu - Son Dakika
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İzmir Ticaret Odası inşaat bürokrasisi için 4 toplantıyla yol haritası oluşturdu

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İzmir Ticaret Odası inşaat bürokrasisi için 4 toplantıyla yol haritası oluşturdu
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İzmir Ticaret Odası Üyesi İsmail Kahraman, inşaat ruhsat, izin süreçlerindeki uzamaları eleştirerek yetkililere çözüm çağrısı yaptı. 15 günde belediye ve sektör temsilcileriyle 4 kez toplanıldığını belirten Kahraman, gecikmeleri azaltacak yol haritasının oluşturulduğunu açıkladı.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kahraman'ın, kentte inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi süreçlerinin uzamasına, esaslı olmayan tadilat işlemlerinin aylarca sonuçlandırılamamasına ve hak ediş onaylarında yaşanan gecikmelere tepki göstererek, yetkililere çözüm çağrısında bulunması ses getirdi. Son 15 gün içinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile sektör temsilcilerinin 4 kez toplantı yaptığını ifade eden Kahraman, bürokratik gecikmelerin giderilmesi için önemli adımlar atıldığını açıkladı, yol haritasını paylaştı.

Tugay ve Özgener'e teşekkür

İzmir Ticaret Odası olarak, İzmir'in lokomotif sektörlerinden biri olan inşaat sektörün yaşadığı sorunları ilgili mercilere aktarmak için yoğun mesai harcadıklarını ifade eden İsmail Kahraman, "Hem Büyükşehir Belediyemizin değerli bürokratları hem de sektör temsilcilerimizle çözüm bekleyen konularımızı tüm detaylarıyla paylaştık. Çok önemli konularda önemli adımlar attığımızı ifade etmek istiyorum. Amacımız, mevzuatın ve denetim mekanizmalarının gerekliliklerinden taviz vermeden, gereksiz bürokratik gecikmeleri ortadan kaldırmak ve yatırımcılarımızın önünü açmak. Bunu yapabilmek için ortaya bir yol haritası koyabilmekten dolayı memnuniyet duyuyoruz. Sürecin hızla ilerlemesinde büyük katkısı olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Cemil Tugay ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Mahmut Özgener'e sektörümüz adına teşekkür ediyoruz" dedi.

Yol haritası oluşturuldu

Toplantılarda öne çıkan öncelikli çözüm önerileri:

-Dijital platform: İzmir'deki tüm ilçe belediyelerinin kullanabileceği, başvuru, proje kontrolü, kurum görüşleri ve ruhsat süreçlerini kapsayan ortak bir dijital altyapının oluşturulması.

-Uygulama birliğinin sağlanması: Belediyeler arasındaki imar mevzuatı ve yönetmelik uygulama farklılıklarının giderilmesi.

-İmar mevzuatı ve yönetmeliklerle ilgili Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve bakanlık tarafından verilen görüşlerin ortak bir havuzda toplanarak erişime açılması.

-Teknik uygulama esaslarının hazırlanması: İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Otopark Yönetmeliğine yönelik hazırlanan uygulama esaslarına benzer olarak emsal, TAKS, sığınak, baca gibi önemli uygulamalar için de teknik çizimlerle desteklenen uygulama esaslarının hazırlanması.

-Ruhsat süreçlerinde şeffaflık ve süre yönetimi: Proje inceleme aşamalarının takip edilebildiği, eksikliklerin gerekçeleriyle bildirildiği ve başvuruların belirli hedef süreler içerisinde sonuçlandırıldığı bir sistem kurulması.

-Teknik personel ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi: Belediyelerin imar müdürlüklerindeki teknik personel ihtiyacının giderilmesi, personelin mesleki yeterliliğinin artırılması ve kurumsal hafızanın korunması.

-Kurumlar arası entegrasyon: Bakanlık, İZSU, Karayolları, İtfaiye ve diğer ilgili kurumların görüş süreçlerinin bir dijital platformda yürütülmesi.

-Sektör-Belediye iletişiminin geliştirilmesi: Belediye Başkanları, imar müdürleri, teknik personel ve sektör temsilcilerinin düzenli aralıklarla bir araya geleceği toplantılar düzenlenmesi.

-Yatırımcının önünü açmak: Riskli yapısını dönüştüren vatandaşlarımızın mağduriyetini ortadan kaldırmak.

Kaynak: İHA
İsmail KahramanYerel YönetimEkonomiİnşaatEmlakSon Dakika

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