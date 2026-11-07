Bayburt'ta yapı denetim bürolarının kayıtları Çevre İl Müdürlüğünce incelendi - Son Dakika
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Bayburt'ta yapı denetim bürolarının kayıtları Çevre İl Müdürlüğünce incelendi

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Bayburt\'ta yapı denetim bürolarının kayıtları Çevre İl Müdürlüğünce incelendi
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Bayburt'ta yapı denetim kuruluşlarının büroları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik personelince denetlendi. Denetimlerde büro ortamları, teknik personel durumları, kayıt ve belgeler incelenirken yapı denetim süreçlerinin mevzuata uygunluğu değerlendirildi.

Bayburt'ta faaliyet gösteren yapı denetim kuruluşlarının büroları, Yapı Denetimi Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında denetlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik personelince yapılan kontrollerde, kuruluşların büro ortamları, teknik personel durumları, faaliyetlerine ilişkin kayıt ve belgeleri incelendi. Ayrıca yapı denetim süreçlerinin mevzuata uygun yürütülüp yürütülmediği kontrol edildi.

Denetimlerde, kuruluşların görev ve sorumluluklarını ilgili mevzuat hükümlerine göre yerine getirip getirmediği değerlendirildi. Yapı denetim hizmetlerinin etkin, sağlıklı ve güvenilir şekilde yürütülmesi üzerinde duruldu.

İl Müdürlüğü, yapı güvenliğinin sağlanması ve denetim sisteminin etkinliğinin artırılması amacıyla kent genelindeki kontrol çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA
İklim DeğişikliğiBayburtGüncelEmlakYerelSon Dakika

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