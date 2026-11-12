Bafra'da dönüşümün D bloğunda zemin betonu dökülüyor, blokta 18 dükkan yer alacak - Son Dakika
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Bafra'da dönüşümün D bloğunda zemin betonu dökülüyor, blokta 18 dükkan yer alacak

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Bafra\'da dönüşümün D bloğunda zemin betonu dökülüyor, blokta 18 dükkan yer alacak
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Bafra'daki Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde D bloğun zemin betonu dökülmeye başlandı, A bloktaki üretim sürüyor. D blokta 250 metrekarelik 18 dükkan yer alacak; proje bitince ilçeye 420 sanayi dükkanı ve 40 ticari iş yeri kazandırılacak.

Samsun'un Bafra ilçesinde belediye tarafından yürütülen Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde D bloğun temel döküm çalışmalarına başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki sanayi altyapısını modern bir yapıya kavuşturmayı hedefleyen kentsel dönüşüm projesi kapsamında A bloktaki üretim çalışmaları sürerken, D blokta zemin betonu dökülüyor.

Çelik çatı ihalesi tamamlanan D blok bünyesinde 250 metrekare büyüklüğünde 18 dükkan yer alacak.

Farklı noktalarda faaliyet gösteren esnafı planlı bir alanda toplamayı amaçlayan proje tamamlandığında ilçeye 420 sanayi dükkanı ve 40 ticari iş yerinin yanı sıra sosyal donatı alanları, sağlık tesisi, kreş ile teknik ve meslek lisesi kazandırılacak.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bafra'da dönüşümün D bloğunda zemin betonu dökülüyor, blokta 18 dükkan yer alacak - Son Dakika
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