Batman'da uyuşturucu ticaretine dron destekli operasyonda 13 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Batman'da uyuşturucu ticaretine dron destekli operasyonda 13 şüpheli tutuklandı

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Batman\'da uyuşturucu ticaretine dron destekli operasyonda 13 şüpheli tutuklandı
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Batman\'da uyuşturucu ticaretine dron destekli operasyonda 13 şüpheli tutuklandı
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Batman'da 4, 7 ve 9 Kasım 2026'da düzenlenen dron destekli uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda 1 kilo 288 gram skunk ve 9 bin 350 lira nakit para ele geçirilirken 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Batman'da uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik dron destekli operasyonlarda 13 şüpheli tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda 4, 7 ve 9 Kasım 2026 tarihlerinde dron destekli operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda yapılan aramalarda 1 kilo 288 gram skunk, 29,17 gram bonzai, 5,87 gram uyuşturucu ham maddesi, 0,88 gram metamfetamin ile 9 bin 350 lira nakit para ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
Uyuşturucu Ticareti3. SayfaBatmanGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da uyuşturucu ticaretine dron destekli operasyonda 13 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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