Batman'da Turgut Özal Caddesi'nde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Batman'da Turgut Özal Caddesi'nde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

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Batman\'da Turgut Özal Caddesi\'nde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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Batman\'da Turgut Özal Caddesi\'nde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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Batman kent merkezindeki Turgut Özal Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü ve 1 kişi ayağından yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Batman kent merkezinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı olayda Ş.B. (23) ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı Ş.B. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden uzaklaşırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Turgut Özalİnceleme3. SayfaBatmanGüncelPolisSon Dakika

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