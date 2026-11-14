Batman Gercüş'te Yassıca ve Akyar köylerinin yolları onarıldı, çocuklar okula gidiyor - Son Dakika
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Batman Gercüş'te Yassıca ve Akyar köylerinin yolları onarıldı, çocuklar okula gidiyor

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Batman Gercüş\'te Yassıca ve Akyar köylerinin yolları onarıldı, çocuklar okula gidiyor
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Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Yassıca ve Akyar köylerinde köy evlerine giden yollar, İlçe Özel İdare ekiplerince ulaşıma elverişli hale getirildi. Çamur ve balçık nedeniyle okula gidemeyen çocuklar, yolların onarılmasıyla güvenle okullarına ulaşmaya başladı.

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Yassıca ve Akyar köylerinde inşa edilen köy evlerinin ardından, ulaşım sorunları yaşayan vatandaşların mağduriyeti giderildi.

Evlere giden düzgün bir yolun bulunmaması ve özellikle yağışlı havalarda yolların çamur ve balçık haline gelmesi, çocukların okula gitmesini imkansız hale getiriyordu. Durumu Gercüş Kaymakamlığına bildiren köylülerin çağrısı karşılıksız kalmadı. Gercüş Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun'un talimatlarıyla harekete geçen İlçe Özel İdare ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kamyonlarla taşınan yol malzemeleriyle köy evlerinin yollarının altyapısı güçlendirilirken, iş makineleriyle yapılan çalışmalar kısa sürede tamamlanarak yollar ulaşıma elverişli hale getirildi. Yapılan çalışmaların ardından çocukların yeniden güvenle okullarına ulaşabilmeye başladığını belirten köylüler, başta Gercüş Kaymakamlığı ve Kaymakam Mehmet Zahid Uzun olmak üzere emeği geçen tüm İlçe Özel İdare ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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