Edirne'de gümrük ekipleri TIR'da 558,6 milyon liralık kaçak eşya ele geçirdi - Son Dakika
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Edirne'de gümrük ekipleri TIR'da 558,6 milyon liralık kaçak eşya ele geçirdi

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Edirne\'de gümrük ekipleri TIR\'da 558,6 milyon liralık kaçak eşya ele geçirdi
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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda şüpheli buldukları TIR'da 558,6 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirdi. Aramada 193 bin 31 elektronik sigara, 4 bin 700 cep telefonu ve 8 bin 233 ilaç bulundu; soruşturma sürüyor.

Ticaret Bakanlığı, Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen rutin kontroller sırasında şüpheli bulunan bir TIR'da yapılan aramada 558,6 milyon lira değerinde kaçak ticari eşya ele geçirildiğini açıkladı.

ŞÜPHELİ HAREKETLER FARK EDİLDİ, TIR TAKİBE ALINDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Edirne-Hamzabeyli Gümrük Sahası'nda yürüttükleri rutin saha kontrolleri sırasında şüpheli hareketleri tespit edilen bir TIR'ı takibe aldı. Araçta yapılan kontrollerde, gümrük işlemlerine tabi tutulmaksızın ülkeye sokulmak istenen çok sayıda kaçak ticari eşya bulunduğu belirlendi.

193 BİN ELEKTRONİK SİGARA, 4 BİN 700 TELEFON

Aramalarda 193 bin 31 adet elektronik sigara ve aksamı, 3 bin 600 adet sigara filtresi, 4 bin 700 adet cep telefonu, 8 bin 233 adet ilaç ile 11 bin 263 adet gözlük ve aksesuarı ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak eşyaların toplam gümrüklenmiş değerinin 558 milyon 594 bin TL olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdüğü bildirildi.

Açıklamada ayrıca, "Ticaret Bakanlığı olarak; ülkemizin ekonomik çıkarlarının ve güvenliğinin korunması, toplum sağlığını tehdit eden kaçak ürünlerin yurda girişinin engellenmesi, dürüst ticaret erbabının haklarının korunması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla kaçakçılıkla mücadelemiz, Gümrükler Muhafaza teşkilatımızın etkin ve kararlı çalışmalarıyla aralıksız sürdürülecektir. Özellikle gençlerimizin sağlığını ve geleceğini tehdit eden kaçak ürünlere karşı mücadelemiz tavizsiz şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA
Ticaret BakanlığıCep TelefonuHamzabeyliEkonomiEdirneGüncelSon Dakika

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