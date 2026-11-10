Sason İlçe Emniyet Amiri Şekerci, kütüphaneye 285 kitap bağışladı

Batman'ın Sason İlçe Emniyet Amiri Serkan Şekerci, bu yıl hizmete açılan Sason İlçe Halk Kütüphanesine 285 adet kitap bağışında bulundu.

Kendi himayesinde bulunan 285 kitabı İlçe Halk Kütüphanesine götüren Şekerci, kitapları Kütüphane Müdürü Mutalip Çelik'e teslim etti. Roman, hikaye ve eğitici kitaplardan oluşan eserlerin kütüphaneye kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kütüphane Müdürü Mutalip Çelik, anlamlı bağışından dolayı Serkan Şekerci'ye teşekkür etti. Yapılan bağışın, özellikle öğrencilerin ve kitapseverlerin kitaplara erişimine katkı sağlaması bekleniyor.