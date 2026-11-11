Batman\'da Hasankeyf Kavşağı\'nda takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Batman'da Hasankeyf Kavşağı'nda takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'da Hasankeyf Kavşağı'na giren otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu sürücü ile araçtaki bir kişi yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, yaralıları Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Batman'da otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Abdulhalim T. (21) yönetimindeki 72 ACU 521 plakalı otomobil, Hasankeyf Kavşağı'na girdiği sırada kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada sürücü ile araçtaki Emrullah A. (21) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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