Batman'ın Sason ilçesinde jandarma öğrencilere zırhlı araçları tanıttı - Son Dakika
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Batman'ın Sason ilçesinde jandarma öğrencilere zırhlı araçları tanıttı

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Batman\'ın Sason ilçesinde jandarma öğrencilere zırhlı araçları tanıttı
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Batman'ın Sason ilçesinde Sason İlçe Jandarma Komutanlığı, Çilekli İlk ve Ortaokulu öğrencilerine tanıtım etkinliği düzenledi. Etkinlikte öğrenciler zırhlı araçları inceledi, köpek gösterisi ve parmak izi uygulamasını izleyip trafik ve 112 bilgisi aldı, hediyelerle mutlu oldu.

Batman'ın Sason İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Çilekli İlk ve Ortaokulu öğrencilerine yönelik tanıtım ve bilgilendirme etkinliği düzenlendi. Jandarmanın görev ve sorumluluklarının anlatıldığı etkinlikte öğrenciler hem eğlendi hem de unutulmaz bir gün yaşadı.

Sason İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen öğrenciler, jandarma bünyesinde bulunan sirenli ve zırhlı araçları yakından inceleme fırsatı buldu. Araçlara bindirilen öğrenciler, sirenlerin çalmasıyla heyecan dolu anlar yaşarken, jandarma personeli tarafından teşkilatın görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirildi. Ayrıca jandarmanın kullandığı araç ve ekipmanlar da öğrencilere tanıtıldı. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen jandarma köpek gösterisi öğrencilerden büyük ilgi görürken, parmak izi uygulaması da çocukların merakını uyandırdı. Jandarma trafik personeli tarafından ise trafik kuralları ve 112 Acil Çağrı Merkezinin doğru ve etkin kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Hem öğretici hem de eğlenceli geçen programda öğrencilere çeşitli yiyecek ve içecek ikramlarının yanı sıra hediyeler de verildi. Jandarma teşkilatını yakından tanıma fırsatı bulan öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansıdı. Etkinliğin en dikkat çeken anlarından biri ise birçok öğrencinin büyüdüklerinde asker olmak istediklerini dile getirmesi oldu. Çocuklarda erken yaşta güvenlik bilinci oluşturmayı, jandarma teşkilatını tanıtmayı ve vatandaş-jandarma bağını güçlendirmeyi amaçlayan etkinlik, öğrencilerin hafızalarında güzel hatıralar bırakarak sona erdi.

Kaynak: İHA
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