Batman'da kırmızı ışıkta bekleyenlere çarpan otomobil iki parçaya ayrıldı - Son Dakika
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Batman'da kırmızı ışıkta bekleyenlere çarpan otomobil iki parçaya ayrıldı

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Batman\'da kırmızı ışıkta bekleyenlere çarpan otomobil iki parçaya ayrıldı
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Batman\'da kırmızı ışıkta bekleyenlere çarpan otomobil iki parçaya ayrıldı
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Batman TPAO Bulvarı'nda akşam saatlerinde meydana gelen kazada, 21 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil kırmızı ışıkta duran aralarında belediye otobüsünün de bulunduğu 4 araca çarptı. Darbenin etkisiyle iki parçaya ayrılan araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Batman'da kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarpan otomobilin ikiye bölünmesi kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Feci kazada 21 yaşındaki sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN ARAÇLARA ÇARPTI

Kaza, saat 21.30 sıralarında Gültepe Mahallesi TPAO Bulvarı'nda meydana geldi. M.K.A. (21) yönetimindeki 06 AP 9187 plakalı otomobil, Eski Havalimanı Kavşağı yönünde ilerlediği sırada kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.

Batman'da kırmızı ışıkta bekleyenlere çarpan otomobil iki parçaya ayrıldı

Otomobil; Ü.A. (32) yönetimindeki 34 FUU 513 plakalı otomobil, A.B. (50) yönetimindeki 72 ABA 090 plakalı belediye otobüsü ile polis memurları A.Ş.K. (31) ve Ş.Y. (32) yönetimindeki iki araca çarptı.

ÇARPMANIN ŞİDDETİYLE İKİYE BÖLÜNDÜ

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölünürken, sürücü M.K.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Batman'da kırmızı ışıkta bekleyenlere çarpan otomobil iki parçaya ayrıldı

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
Eğitim ve Araştırma HastanesiGüncelBatmanTPAOSon Dakika

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