Batman Kültür Mahallesi\'nde iki grubun karıştığı silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Batman Kültür Mahallesi'nde iki grubun karıştığı silahlı kavgada 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'ın Kültür Mahallesi'nde gece iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıyla ilgili polis inceleme başlattı.
Batman'ın Kültür Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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