Batman Hasankeyf Kavşağı'nda kontrolden çıkan otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Batman Hasankeyf Kavşağı'nda kontrolden çıkan otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı

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Batman Hasankeyf Kavşağı\'nda kontrolden çıkan otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı
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Batman Hasankeyf Kavşağı\'nda kontrolden çıkan otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı
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Batman'da Hasankeyf Kavşağı'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'da Hasankeyf Kavşağı'nda takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hasankeyf Kavşağı'nda seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Hasankeyfİnceleme3. SayfaBatmanGüncelSon Dakika

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