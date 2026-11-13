Batman Gercüş'te Koçak Köyü İlkokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

Batman Gercüş'te Koçak Köyü İlkokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Valilik açıklamasına göre Gercüş'te İlçe Emniyet Amirliği, Koçak Köyü İlkokulu öğrencilerine trafik eğitimi verdi. Temel trafik kuralları, yaya geçidi, emniyet kemeri ve servis kuralları anlatıldı; parkurda uygulamalı eğitim alan öğrencilere boyama kitabı ve broşür dağıtıldı.
Batman'ın Gercüş ilçesinde köy okulunda eğitim gören öğrencilere trafik eğitimi verildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince Koçak Köyü İlkokulu öğrencilerine yönelik trafik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.
Eğitimde öğrencilere temel trafik kuralları, yaya geçidi kullanımı, emniyet kemerinin önemi ve okul servislerinde uyulması gereken kurallar anlatıldı.
Trafik eğitim parkurunda uygulamalı eğitim de verilen öğrencilere, program sonunda boyama kitabı ve bilgilendirici broşür dağıtıldı.
Kaynak: AA
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