Batman\'da yaklaşık 7 bin öğretmen 17 branşta yapay zeka eğitimine katıldı

Batman İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, geçen yıl 17 branşta yaklaşık 7 bin öğretmene yapay zeka eğitimi verildiğini, kent genelinde yaklaşık 250 okulda yapay zeka atölyesi bulunduğunu söyledi.

Batman'da yürütülen eğitim çalışmaları hakkında bilgi veren Ciğer, Batman Valiliğinin desteğiyle başlatılan yapay zeka eğitimlerine kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan yönetici ve memurların da katıldığını belirtti. Ciğer, okullardaki atölyelerin öğrencilerin teknolojiyi etkin kullanmasına katkı sağladığını ifade etti.

BATMANLI ÖĞRENCİLER ABD'DE İKİ KATEGORİDE BİRİNCİ OLDU

Ciğer, Batmanlı öğrencilerin son üç yılda TÜBİTAK bölge finallerinde 24 kategorinin 18'inde derece elde ettiğini söyledi. Ulusal yarışmalarda üç birincilik kazandıklarını aktaran Ciğer, ABD'de düzenlenen yarışmalarda da Batmanlı öğrencilerin iki kategoride birinci olduğunu kaydetti. Ciğer, "Bu da Batman'ın onuru ve gururu, bizim de mutluluğumuz oldu" dedi.

Batman'ın yüzde 99'luk okul öncesi okullaşma oranıyla Türkiye'de ilk 10 il arasında yer aldığını belirten Ciğer, Milli Eğitim Bakanlığının aile ve ebeveyn eğitimlerine yönelik çalışmalarında da kentin ilk 10'da bulunduğunu bildirdi.

LGS'YE HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERE BEŞ GÜNLÜK KAMP

Ciğer, geçen yıl başlattıkları çalışma kapsamında akademik başarıda yüzde 2'lik dilime giren ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınava hazırlanan öğrencileri ara tatilde beş günlük kampta bir araya getirdiklerini söyledi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında düzenlenen kampta merkez ve ilçelerden öğrencilerin buluştuğunu belirten Ciğer, Hasankeyf, Mor Kiryakos Manastırı, Malabadi ve Raman'daki 8 numaralı petrol kuyusunda sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlediklerini aktardı.

EYLÜLDE BATMAN'A 183 ÖĞRETMEN GELDİ

Kentte yaklaşık 180 bin öğrenci ve 10 bin öğretmen bulunduğunu belirten Ciğer, öğrencilerin yaklaşık 10 bininin açık liseye kayıtlı olduğunu, 135 bininin ise il merkezinde eğitim gördüğünü söyledi. Ciğer, eylül ayındaki atamalarda Batman'a 183 öğretmenin geldiğini, 176 öğretmenin ise kentten ayrıldığını bildirdi. Ciğer, öğretmen ihtiyacının birkaç branşta yoğunlaştığını ifade etti.

YAKLAŞIK BİN 500 YETİŞKİN OKUMA YAZMA EĞİTİMİ ALDI

Halk eğitimi kapsamında yaklaşık 700 farklı kurs açıldığını ve bu kurslardan 60 bin kişinin yararlandığını belirten Ciğer, yaklaşık bin 500 yetişkinin okuma yazma eğitimi aldığını söyledi. İhtiyaç duyan kursiyerlere evde de birebir eğitim desteği sağlandığını aktaran Ciğer, geçen ay 70 yaş üzerindeki dört kadına okuma yazma belgesi verdiklerini kaydetti.