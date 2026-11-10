Batman Pazaryeri'nde park halindeki iki hafif ticari araç ateşe verildi - Son Dakika
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Batman Pazaryeri'nde park halindeki iki hafif ticari araç ateşe verildi

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Batman Pazaryeri\'nde park halindeki iki hafif ticari araç ateşe verildi
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Batman Pazaryeri\'nde park halindeki iki hafif ticari araç ateşe verildi
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Batman'ın Pazaryeri Mahallesi'nde park halindeki iki hafif ticari araç, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildi. Yangında araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu, her iki araç da kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından iki araç ateşe verildi.

Olay, Pazaryeri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, park halinde bulunan iki hafif ticari aracı ateşe vererek olay yerinden uzaklaştı. Çıkan yangında araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu. Her iki araç da kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıl.

Kaynak: İHA
3. SayfaİncelemeBatmanGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Batman Pazaryeri'nde park halindeki iki hafif ticari araç ateşe verildi - Son Dakika
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