Hasankeyf\'te protokol ve öğrenciler, Milli Ağaçlandırma Günü\'nde fidan dikti

Hasankeyf'te protokol ve öğrenciler, Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan diktiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman Hasankeyf'te 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış' sloganıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Kaymakam Serkan Böyük, Belediye Başkanı Hamit Tutuş, protokol, öğrenciler ve vatandaşlar fidanları toprakla buluşturdu.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla ilçe genelinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinliğe katılan Kaymakam Serkan Böyük, Belediye Başkanı Hamit Tutuş, ilçe protokolü, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar, fidanları toprakla buluşturdu.
Kaynak: AA
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