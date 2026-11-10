Batman\'da yola çıkan 2 büyükbaş hayvana otomobil çarptı, hayvanlar telef oldu

Batman'da yola çıkan 2 büyükbaş hayvana otomobil çarptı, hayvanlar telef olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'ın Yenipınar köyü yolunda bir otomobil, aniden önüne çıkan 2 büyükbaş hayvana çarptı. Çarpma sonucu hayvanlar telef oldu ve araçta maddi hasar meydana geldi; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Batman'da aniden yola çıkan 2 büyükbaş hayvana otomobil çarptı. Kazada hayvanlar telef oldu, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kaza, Batman merkeze bağlı Yenipınar köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil, aniden yola çıkan 2 büyükbaş hayvana çarptı. Çarpmanın etkisiyle hayvanlar telef oldu, otomobilde maddi hasar oluştu.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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