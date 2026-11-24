Edirne'de çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen Demir ailesinin çocukları, yaşanan olay nedeniyle Öğretmenler Günü'nde okula gidemedi. Plevne İlkokulu öğretmenleri ise öğrencilerini bu özel günde yalnız bırakmayarak evlerinde ziyaret etti.

Plevne İlkokulu öğretmenleri, yangından etkilenen öğrencilerini ziyaret ederek hem Öğretmenler Günü'nde yanlarında olduklarını hissettirdi hem de onlara moral verdi. Öğretmenlerini karşılarında gören çocukların yaşadığı mutluluk, ziyarette duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Plevne İlkokulu öğretmenlerinden dayanışma mesajı

Ziyaretin ardından yapılan açıklamada, zor günler geçiren çocuklara yalnız olmadıklarını hissettirmek ve yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak istendiği belirtildi. Açıklamada, öğretmen-öğrenci bağının yalnızca okul sıralarıyla sınırlı olmadığına dikkat çekilerek, sevgi ve dayanışmanın en zor zamanlarda daha da anlam kazandığı vurgulandı. Öğretmenler, ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.