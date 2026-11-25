Edirne Valiliğine Bitlis Valisi Karakaya atandı, Bitlis'in yeni valisi Dilsiz olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile Bitlis Valisi Ahmet Karakaya Edirne Valiliğine atandı. Karakaya'nın yerine İçişleri Bakanlığı Eski Hukuk Müşaviri ve eski Adilcevaz Kaymakamı Ahmet Dilsiz getirildi; Dilsiz'in Bitlis'teki görevine başlaması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile Bitlis Valisi Ahmet Karakaya'nın görev yeri değişti.
Vali Karakaya, Edirne Valiliği görevine atanırken, Bitlis Valiliği görevine ise İçişleri Bakanlığı Eski Hukuk Müşaviri ve aynı zamanda eski Adilcevaz Kaymakamı Ahmet Dilsiz getirildi. Yayımlanan kararnameyle birlikte Bitlis Valiliği'nde görev değişimi yaşandı. Ahmet Karakaya'nın Edirne'ye atanmasının ardından Bitlis'in yeni valisi Ahmet Dilsiz oldu.
Yeni atamayla birlikte Ahmet Dilsiz'in Bitlis'teki görevine başlaması bekleniyor.
Kaynak: İHA
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