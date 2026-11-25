Edirne'nin kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Atatürk Anıtı'ndaki programda, Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Filiz Gencan ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, anıta çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kutlama programı daha sonra Atatürk Bulvarı'nda devam etti.

Kentin kurtuluşunu temsil eden gösteri sunan öğrenciler, Vali Sezer'e Türk bayrağı takdim etti.

Belediye Başkanı Gencan, törende yaptığı konuşmada, Edirne'nin kurtuluşunun 104. yıl dönümünün gururla kutlandığını söyledi.

Edirne'nin, bağımsızlık söz konusu olduğunda kararlılık, barış söz konusu olduğunda akıl, hukuk ve diplomasinin ne kadar kıymetli olduğunu yaşayarak öğrendiğini belirten Gencan, "Bizler o büyük mücadelenin bize kazandırdığı bağımsızlığın ve Cumhuriyet'in değerini bilerek bu şehirde yaşamaya devam ediyoruz. Bunların hiçbiri kendiliğinden olmadı. Hiçbiri bize kolay verilmedi. O yüzden 25 Kasım'ı anarken söylenecek en doğru sözün geçmişi tekrar tekrar anlatmaktan önce o geçmişe layık davranmakta olduğuna inanıyorum." dedi.

Törende, öğrenciler şiir okudu.

Daha sonra askeri birlikler, polis ve jandarma ekipleri, öğrenciler, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tören geçişi yaptı. Tören geçişinde esnaf ve sivil toplum kuruluşlarınca vatandaşlara ve protokol üyelerine tava ciğer, tatlı ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Türk bayrağı asılı iki paramotor da tören sırasında kent üzerinde uçtu.

Programa, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Halis İpek, Edirne Barosu Başkanı Özgür Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, kamu, sivil toplum ve siyasi partilerin temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.