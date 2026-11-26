(EDİRNE) - Edirne Emekliler Derneği tarafından "Emekliler İnsanca Yaşamak İstiyor" sloganıyla eylem gerçekleştirildi. Edirne'de yaşayan emekliler, artan hayat pahalılığına, düşük emekli aylıklarına ve geçim sıkıntısına dikkati çekerek, insanca yaşam talebinde bulundu.

Saraçlar Caddesi'nde bir araya gelen emekliler, ellerindeki pankartlarla taleplerini dile getirdi. Edirne Emekliler Derneği tarafından düzenlenen eyleme bazı siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de destek verdi.

Edirne Emekliler Derneği Başkanı Ahmet Ziya Yaz, yaptığı basın açıklamasında, emekli aylıklarının geçinmeye yetmediğini belirterek, yaklaşık 11 milyon emeklinin yaşamını sürdürebilmek için çalışmak veya iş aramak zorunda kaldığını ifade etti.

Emeklilerin ekonomik koşullar nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını vurgulayan Yaz, şunları söyledi:

"Emekli olmak hayattan kopmak değildir. Emekli olmak açlığa mahküm edilmek hiç değildir. Emekli olmak pazarda fiyat sormaktan utanmak, ilaçla ekmek arasında tercih yapmak, kışın kombiyi açamamak, torununa harçlık verememek değildir.

14 milyon 500 bin emekli, açlık sınırı olan 38 bin 24 liranın altında maaşla geçinmek zorunda kalıyor. 5 milyon 500 bin emekli 23 bin 552 lira ve altında maaşla yaşamaya çalışıyor. Pazara gidiyoruz, elimiz boş dönüyoruz. Markete gidiyoruz, etikete bakıp alışveriş yapmadan çıkıyoruz. Kiralar karşısında çaresiziz. Elektrik, su, doğal gaz faturaları karşısında eziliyoruz. Sağlık hizmetine ulaşırken bile cebimizi düşünüyoruz. Sosyal hayattan dışlanıyor, bir kahve içmenin, bir arkadaşımızla buluşmanın hesabını yapmak zorunda kalıyoruz. Hala 11 milyon emekli ya çalışıyor ya da iş aramak zorunda bırakılıyor. Çünkü aldıkları maaş yaşamaya yetmiyor. Emeklilikten sonra iş aramak, güvencesiz koşullarda çalışmak ve düşük ücretlere razı olmak zorunda kalıyoruz."