Edirne'de belediye kamyoneti Saraçhane Köprüsü'nde alev aldı! Nedeni araştırılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de Edirne Belediyesine ait kamyonet, akşam saatlerinde Saraçhane Köprüsü'nden geçerken motor kısmından alev aldı. Sürücünün aracı durdurup inmesinin ardından itfaiye yangını söndürdü; kamyonet kullanılamaz hale gelirken köprü trafiğe kapatıldı.
EDİRNE'de seyir halinde olan kamyonet tarihi Saraçhane Köprüsü üzerinde alev alıp yanmaya başladı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Olay, akşam saatlerinde tarihi Saraçhane Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edirne Belediyesi'ne ait kamyonetin tarihi Saraçhane Köprüsü üzerinde geçişi sırasında motor kısmından alevler çıkmaya başladı. Yangını fark eden sürücü aracı durdurup, indi. Alevler kısa sürede kamyoneti sararken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis köprüyü trafiğe kapattı. İtfaiyenin çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak, söndürüldü. Kamyonetim kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?