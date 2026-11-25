EDİRNE'de seyir halinde olan kamyonet tarihi Saraçhane Köprüsü üzerinde alev alıp yanmaya başladı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde tarihi Saraçhane Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edirne Belediyesi'ne ait kamyonetin tarihi Saraçhane Köprüsü üzerinde geçişi sırasında motor kısmından alevler çıkmaya başladı. Yangını fark eden sürücü aracı durdurup, indi. Alevler kısa sürede kamyoneti sararken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis köprüyü trafiğe kapattı. İtfaiyenin çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak, söndürüldü. Kamyonetim kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.