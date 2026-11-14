Kuşadası'nda Atatürk'ü Anma Haftası satranç turnuvası 66 sporcuyla başladı - Son Dakika
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Kuşadası'nda Atatürk'ü Anma Haftası satranç turnuvası 66 sporcuyla başladı

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Kuşadası\'nda Atatürk\'ü Anma Haftası satranç turnuvası 66 sporcuyla başladı
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Kuşadası'nda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası kapsamında düzenlenen satranç turnuvası, beş kategoride 66 sporcunun katılımıyla başladı. İki gün sürecek organizasyonda final karşılaşmaları yarın oynanacak; dereceye giren sporcular kupa ve madalya kazanacak.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası kapsamında düzenlenen satranç turnuvası, beş farklı kategoride 66 sporcunun katılımıyla başladı. İki gün sürecek organizasyonda sporcular dereceye girebilmek için mücadele ediyor.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası kapsamında düzenlenen satranç turnuvası, yoğun katılımla başladı. Beş farklı kategoride 66 sporcunun mücadele ettiği turnuvada, dereceye girmek isteyen yarışmacılar iki gün boyunca kıyasıya rekabet edecek. Kuşadası'nda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası dolayısıyla düzenlenen satranç turnuvası, satranç tutkunlarını bir araya getirdi. Gençlik ve Spor Kuşadası İlçe Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu Kuşadası İlçe Temsilciliği ve Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyon, Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla başladı. Beş farklı kategoride toplam 66 sporcunun katıldığı turnuvada yarışmacılar; 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 14 yaş ve altı ile 14 yaş ve üzeri açık kategori olmak üzere belirlenen kategorilerde mücadele ediyor. İki gün sürecek organizasyonda final karşılaşmaları yarın oynanacak. Kendi kategorilerinde dereceye girmek için satranç tahtası başına geçecek sporcular, kupa ve madalya kazanmak için hamlelerini yapacak. Turnuvada her kategoride ilk üç dereceyi elde eden sporculara kupa, ilk beş dereceyi elde eden sporculara ise madalya verilecek. Ayrıca en iyi puansız oyuncu ile en iyi kadın sporcu da madalya ile ödüllendirilecek.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Hasan Göçmen ve Türkiye Satranç Federasyonu Kuşadası İlçe Temsilcisi Halil Yüce Bilici de turnuvanın açılışında sporcuları yalnız bırakmadı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına gerçekleştirilen saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan organizasyonda açılış konuşmasını yapan Belediye Başkan Vekili Hasan Göçmen, Atatürk'ü Anma Haftası'nda böylesine anlamlı bir etkinliğe katkı sunmaktan gurur duyduklarını ifade etti. Atatürk'ü anlamanın ve anmanın yalnızca onu hatırlamakla sınırlı olmadığını vurgulayan Hasan Göçmen, "Atatürk'ü anlamak ve anmak, onun izinde her bireyin kendini geliştirmesi ve bu ülke için faydalı olmasıyla olur" dedi.

Atatürk'ün akıl, bilim ve gelişime verdiği önemin simgelerinden biri olan satranç etrafında buluşan sporcular, turnuvanın ilk gününde centilmence rekabetin ve dostluğun güzel örneklerini sergiledi.

Kaynak: İHA
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