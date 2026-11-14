Aydın Kuşadası'nda devrilen kamyonetin sürücüsünün yaralama suçundan arandığı belirlendi - Son Dakika
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Aydın Kuşadası'nda devrilen kamyonetin sürücüsünün yaralama suçundan arandığı belirlendi

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Aydın Kuşadası\'nda devrilen kamyonetin sürücüsünün yaralama suçundan arandığı belirlendi
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Aydın Kuşadası\'nda devrilen kamyonetin sürücüsünün yaralama suçundan arandığı belirlendi
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Aydın Kuşadası'nda kontrolden çıkan geri dönüşüm toplama aracı yol kenarına devrildi, araçtan kendi imkanlarıyla çıkan hafif yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Polis kontrolünde sürücünün yaralama suçundan arandığı belirlenirken, kamyoneti izinsiz çıkardığı iddia edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet yol kenarına devrildi. Kazada hafif yaralanan sürücünün, yapılan kontrollerde yaralama suçundan arandığı tespit edildi.

Kaza, Kuşadası-Aydın yolu 1. kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir firmaya ait geri dönüşüm toplama aracı olarak kullanılan 35 BNF 536 plakalı kamyonet, sürücüsü S.E.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yol kenarına devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan ve hafif yaralanan S.E., ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, polis ekiplerince yapılan kimlik kontrolünde sürücü S.E.'nin yaralama suçundan arandığı belirlendi. Firma yöneticilerinin saatlerdir kendisine ulaşmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı sürücünün, kamyoneti izinsiz şekilde şantiye dışına çıkardığı da iddia edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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