Kuşadası'nda çöp konteynerine inşaat atığı döken kişiye 10 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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Kuşadası'nda çöp konteynerine inşaat atığı döken kişiye 10 bin lira ceza kesildi

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Kuşadası\'nda çöp konteynerine inşaat atığı döken kişiye 10 bin lira ceza kesildi
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Kuşadası'nda çöp konteynerine inşaat atığı döktüğü belirlenen kişiye 10 bin lira idari para cezası uygulandı. Belediye ekipleri Değirmendere Mahallesi'nde denetim yaparken, yetkililer çevre kurallarına uyulması için vatandaş ve firmalara çağrıda bulundu.

Kuşadası'nda çöp konteynerine yasak olmasına rağmen inşaat atığı döktüğü belirlenen kişiye 10 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kuşadası Belediyesi eski mobilya, bahçe ve inşaat atıkları ile moloz gibi evsel nitelik taşımayan atıkların gelişigüzel sokaklara bırakılması ve çöp konteynerlerine atılmasını önlemek amacıyla kent genelinde denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 'Çevre Koruma Birimi' ekipleri önceki gün Değirmendere Mahallesi'nde denetim yaptı.

Denetimde, Ahmet Pınarı Caddesi üzerinde bulunan bir çöp konteynerine M.İ.Ö. isimli kişinin yasak olmasına rağmen inşaat atığı döktüğü tespit edildi. Söz konusu kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 10 bin lira para cezası kesildi.

Kuşadası'nın Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken yetkililer, çevre temizliğiyle ilgili kurallara uyulması hususunda vatandaşlara ve firmalara iş birliği çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kuşadası'nda çöp konteynerine inşaat atığı döken kişiye 10 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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