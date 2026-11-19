Kuşadası Ticaret Odası'nda (KUTO) seçim sürecinin tamamlanmasının ardından yeni yönetim dönemi başladı. Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Anıl Metin Oto, düzenlenen törenle görevi Serdar Akdoğan'dan devralırken, Meclis Başkanlığına ise 33 oyla Tolga Erdem seçildi.

Kuşadası Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen devir teslim töreninde, yeni Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Metin Oto ile önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan bir araya geldi. Görevin devredilmesinin ardından iki isim birlikte basın açıklaması yaptı. Böylece KUTO'da yeni yönetim döneminin ilk resmi adımı atılmış oldu.

Uzun yıllardır Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Serdar Akdoğan, görevini Anıl Metin Oto'ya devretti. Yeni dönemde oda bünyesindeki görev dağılımı da şekillenirken, Akdoğan'ın Disiplin Kurulu Başkanlığı görevini üstlendiği öğrenildi. KUTO'da devir teslim töreninin ardından meclis başkanlığı seçimi gerçekleştirildi. Meclis üyelerinin katılımıyla yapılan oylamada, Meclis Başkanlığı için tek aday olan Tolga Erdem, kullanılan 33 oyun tamamını alarak bu göreve seçildi. Seçimin ardından meclis yönetiminde görev dağılımı da belli oldu. Buna göre Meclis Başkan Yardımcılığı görevine Özgür Evran, Meclis Katipliği görevine ise Buket Çallı getirildi.

Kuşadası Ticaret Odası'nda meclis başkanlığı ve yönetim kadrosunun belirlenmesinin ardından gözler komisyon seçimlerine çevrildi. Oda bünyesinde görev yapacak komisyonların belirlenmesine yönelik seçimlerin ilk meclis toplantısında yapılması bekleniyor.