Aydın ve Sakarya'da eskort dolandırıcılığı operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Aydın ve Sakarya'da eskort dolandırıcılığı operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

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Aydın ve Sakarya\'da eskort dolandırıcılığı operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
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Eskort siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik Aydın ve Sakarya'da operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 4 kişi gözaltına alındı; adreslerde 10 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar ve 5 tablet bulundu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde eskort siteleri üzerinden çok sayıda vatandaşı dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik Aydın ve Sakarya'da düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuşadası ilçesinde eskort siteleri üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda vatandaşın bu siteler aracılığıyla dolandırıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Aydın ve Sakarya illerinde belirlenen 4 şüphelinin ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 10 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar ve 5 tablet ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 1 gram kubar esrar ile 1 adet esrar öğütücü aparatı bulundu. Operasyonda Z.D.Ş. (22), D.A. (44), İ.B. (34) ve B.M.E. (27) isimli 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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