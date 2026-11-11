Kuşadası BİLSEM öğrencilerinin eserleri İbramaki Sanat Galerisi'nde sergilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kuşadası BİLSEM öğrencilerinin eserleri İbramaki Sanat Galerisi'nde sergilendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kuşadası BİLSEM öğrencilerinin eserleri İbramaki Sanat Galerisi\'nde sergilendi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kuşadası BİLSEM öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı resimler ve üç boyutlu tasarımlar İbramaki Sanat Galerisi'nde sergilendi. Sergide geri dönüşüm malzemelerinden objeler de yer alırken açılışa Kaymakam İbrahim Keklik ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı katıldı.

(AYDIN) - Kuşadası Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı resimler ve üç boyutlu tasarımlar, İbramaki Sanat Galerisi'nde açılan Görsel Sanatlar Sergisi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kuşadası Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan İbramaki Sanat Galerisi, bu kez genç yeteneklerin eserlerine kapılarını açtı. BİLSEM tarafından düzenlenen serginin açılışına Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Taşdelen Dağlı, BİLSEM Müdürü Bircan Bektaş, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Davetliler, açılışın ardından sergiyi gezerek eserleri yakından inceledi.

ATIK MALZEMELER SANAT ESERİNE DÖNÜŞTÜ

BİLSEM öğretmenleri Zeynep Keklik ve Nuray Demiroğlu'nun proje yöneticiliğinde hazırlanan sergide; öğrencilerin yağlı boya, kara kalem ve sulu boya teknikleriyle yaptığı resimlerin yanı sıra üç boyutlu tasarımlar da yer aldı. Özellikle geri dönüşüm malzemelerinden oluşturulan objeler, çevre duyarlılığına sanatsal bir bakış açısı kazandırdı. Öğrenciler, farklı malzemeleri hayal güçleriyle birleştirerek ortaya koydukları özgün eserlerle yeteneklerini sergileme imkanı buldu.

BİR YILLIK EMEK SANATLA TAÇLANDI

Serginin açılışında konuşan BİLSEM Müdürü Bircan Bektaş, özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitimlerinin yanı sıra merkezde ilgi ve yetenekleri doğrultusunda destek eğitimi aldıklarını belirtti. Bektaş, görsel sanatlar, müzik ve genel zihinsel yetenek alanlarında yürütülen eğitimlerle öğrencilerin potansiyellerini geliştirmeyi, yaratıcılıklarını desteklemeyi ve üretken bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti. Bir eğitim yılı boyunca emek verilerek hazırlanan eserleri sanatseverlerle buluşturmaktan gurur duyduklarını dile getiren Bektaş, öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlayan öğretmenlere ve ailelere de teşekkür etti. Bektaş ayrıca, İbramaki Sanat Galerisi'nde sergi açma fırsatı sunan Kuşadası Belediyesi'ne desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Kaynak: ANKA
İbrahim KeklikYerel HaberlerKültür SanatKuşadasıEğitimGüncelSanatSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa’daki hurda Boeing 747’nin kokpiti Gebze’de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi Bursa'daki hurda Boeing 747'nin kokpiti Gebze'de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi
3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
Kadrodan çıkarıldı A Milli Takım’da sakatlık depremi Kadrodan çıkarıldı! A Milli Takım'da sakatlık depremi
İstanbul’un köklü şirketi zorda 3 ay süre verildi İstanbul'un köklü şirketi zorda! 3 ay süre verildi
Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı
16:45
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var! Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti
16:35
Ses kayıtları çözüldü İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Ses kayıtları çözüldü! İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
16:16
Görüntü Türkiye’den Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar
Görüntü Türkiye'den! Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar
16:02
Bakan Fidan’ın “Beni hatırladınız mı“ diyen genç kıza cevabı bomba
Bakan Fidan'ın "Beni hatırladınız mı?" diyen genç kıza cevabı bomba
15:52
Devletin en kritik kurumu DDK’nın eski başkanı Yunus Arıncı’yla ilgili rüşvet iddiası Aldığı paraya bakın
Devletin en kritik kurumu DDK'nın eski başkanı Yunus Arıncı'yla ilgili rüşvet iddiası! Aldığı paraya bakın
15:31
İki çay içti, ödediği hesaba bakın Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 17:22:21. #.0.2#
SON DAKİKA: Kuşadası BİLSEM öğrencilerinin eserleri İbramaki Sanat Galerisi'nde sergilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android