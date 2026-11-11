Kuşadası BİLSEM öğrencilerinin eserleri İbramaki Sanat Galerisi\'nde sergilendi

(AYDIN) - Kuşadası Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı resimler ve üç boyutlu tasarımlar, İbramaki Sanat Galerisi'nde açılan Görsel Sanatlar Sergisi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kuşadası Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan İbramaki Sanat Galerisi, bu kez genç yeteneklerin eserlerine kapılarını açtı. BİLSEM tarafından düzenlenen serginin açılışına Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Taşdelen Dağlı, BİLSEM Müdürü Bircan Bektaş, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Davetliler, açılışın ardından sergiyi gezerek eserleri yakından inceledi.

ATIK MALZEMELER SANAT ESERİNE DÖNÜŞTÜ

BİLSEM öğretmenleri Zeynep Keklik ve Nuray Demiroğlu'nun proje yöneticiliğinde hazırlanan sergide; öğrencilerin yağlı boya, kara kalem ve sulu boya teknikleriyle yaptığı resimlerin yanı sıra üç boyutlu tasarımlar da yer aldı. Özellikle geri dönüşüm malzemelerinden oluşturulan objeler, çevre duyarlılığına sanatsal bir bakış açısı kazandırdı. Öğrenciler, farklı malzemeleri hayal güçleriyle birleştirerek ortaya koydukları özgün eserlerle yeteneklerini sergileme imkanı buldu.

BİR YILLIK EMEK SANATLA TAÇLANDI

Serginin açılışında konuşan BİLSEM Müdürü Bircan Bektaş, özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitimlerinin yanı sıra merkezde ilgi ve yetenekleri doğrultusunda destek eğitimi aldıklarını belirtti. Bektaş, görsel sanatlar, müzik ve genel zihinsel yetenek alanlarında yürütülen eğitimlerle öğrencilerin potansiyellerini geliştirmeyi, yaratıcılıklarını desteklemeyi ve üretken bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti. Bir eğitim yılı boyunca emek verilerek hazırlanan eserleri sanatseverlerle buluşturmaktan gurur duyduklarını dile getiren Bektaş, öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlayan öğretmenlere ve ailelere de teşekkür etti. Bektaş ayrıca, İbramaki Sanat Galerisi'nde sergi açma fırsatı sunan Kuşadası Belediyesi'ne desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.