Kuşadası'nda motosiklet otomobile arkadan çarptı, sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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Kuşadası'nda motosiklet otomobile arkadan çarptı, sürücü ağır yaralandı

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Kuşadası\'nda motosiklet otomobile arkadan çarptı, sürücü ağır yaralandı
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Kuşadası Kuştur mevkisinde saat 13.00 sıralarında otomobilin iddiaya göre sola manevra yapması sonucu motosiklet arkadan çarptı. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı; kalçasında ve ayağında kırıklar bulunduğu, iç kanama riskiyle uyutularak tedavi edildiği öğrenildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Bayraklıdede Mahallesi Kuşadası-Selçuk kara yolu Kuştur mevkisinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol çalışması nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı bölgede A.Y. yönetimindeki 35 AGF 035 plakalı otomobil, iddiaya göre aniden sola manevra yaparak karşı şeride geçmek istedi. Bu sırada aynı yönde ilerleyen Muhammet Yıldırım yönetimindeki off-road motosiklet, otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Yıldırım, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldırım'ın kalçasında ve ayağında kırıklar olduğu, iç kanama riski nedeniyle uyutularak tedavisinin sürdürüldüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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