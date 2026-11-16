Savaşın sürdüğü Ukrayna\'da Prens Harry sürprizi: Lviv\'de yaralı askerlerle bir araya geldi

İngiltere'de Sussex Dükü unvanını taşıyan Prens Harry, savaşta yaralanan gazilere destek vermek için Ukrayna'ya habersiz bir ziyaret yaptı. Harry, Lviv'de kendi kurduğu Invictus Oyunları'na hazırlanan Ukraynalı sporcularla buluştu, BBC'nin haberine göre.

Yaralı askerlerin ayakta alkışladığı Harry, salondakilere "Savaşı kazanacaksınız" diye seslendi. İki gün süren programı, Rusya'nın füze saldırıları sürdüğü için güvenlik gerekçesiyle Harry ülkeden ayrılana kadar basına duyurulmadı.

150 BİNİ AŞKIN YARALI GAZİ VAR

Ukrayna'da savaşta yaralanan gazilerin sayısı 150 bini aşıyor. Harry, bu gazilerin tedavi ve rehabilitasyonuna destek veren projeleri gezdi. "Ukrayna bugün başka hiçbir ülkenin yaşamadığı savaş koşullarını yaşıyor" diyen Harry, eskiden uluslararası uzmanların Ukrayna'ya yardıma geldiğini, artık travma yaralanmalarında Ukrayna'nın deneyimini başkalarıyla paylaştığını söyledi.

Lviv yakınlarındaki Superhumans Merkezi'nde Herson'daki çatışmalarda ağır yaralanan hava indirme gazisi Mykhailo Damaskin ile tanıştı. Bir daha yürüyemeyeceği söylenen Damaskin, deneysel bir tedaviyle sırtına yerleştirilen omurilik uyarıcısı sayesinde yürüyebiliyor. Ayaklarını hissetmeyen Damaskin cihazı her 12 saatte bir şarj etmek zorunda; kendisini şakayla "Tesla'nın deneme modeline" benzetiyor.

200 GÜN TEK BAŞINA CEPHEDE KALDI

Harry, geçen ay cepheden bir dronla tahliye edilen Konstiantyn Vlasenko'nun da başucuna oturdu. İki ayağını kaybeden Vlasenko, 200 günü aşkın süre mevzisinde tek başına kalmıştı. Harry ona Ukrayna'nın direnç ruhunu temsil ettiğini söyledi.

Tekerlekli sandalye ragbisi maçını izleyen Harry, sporcuların arasında özçekim ve tokalaşma yağmuruna tutuldu. Invictus ödül töreninde ise "Harry, Harry, Harry" tezahüratıyla karşılandı. Savaş sürerken Ukrayna'ya dördüncü kez gelen Harry, "Her geldiğimde sıcaklık ve cesaret görüyorum" dedi.

INVICTUS OYUNLARI SÖZÜ

Ukrayna'da 400 yaralı asker, gelecek yıl İngiltere'nin Birmingham kentinde yapılacak Invictus Oyunları'nın seçmelerine katılıyor. Harry, savaş bittiğinde Ukrayna'nın da Invictus Oyunları'na ev sahipliği yapması için destek sözü verdi.

Kaynak: BBC