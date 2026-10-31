Karadeniz'de İHA ile vurulan konteyner gemisi römorkörlerle Boğaz'dan çekildi - Son Dakika
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Karadeniz'de İHA ile vurulan konteyner gemisi römorkörlerle Boğaz'dan çekildi

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Karadeniz\'de İHA ile vurulan konteyner gemisi römorkörlerle Boğaz\'dan çekildi
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Karadeniz\'de İHA ile vurulan konteyner gemisi römorkörlerle Boğaz\'dan çekildi
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Ağustos ayında Gemlik'ten Novorossiysk'e giderken Ukrayna'ya ait İHA'nın hedefi olan ve yangında ağır hasar gören RMS Team, İstanbul Boğazı'ndan römorkörler yardımıyla geçirildi. Geçiş boyunca boğazda gemi trafiği durduruldu. Saldırının ardından 12 kişilik mürettebatın 11'i kurtarılmış, bir kişiden haber alınamamıştı.

KARADENİZ açıklarında Ukrayna tarafından düzenlenen İHA saldırısında hasar gören Barbados bayraklı konteyner gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçirildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler eşliğinde gerçekleştirilen gemi dronla havadan görüntülendi.

21 AĞUSTOS'TA İHA SALDIRISINA UĞRAMIŞTI

Türkiye'nin Gemlik Limanı'ndan Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na seyrettiği sırada, 21 Ağustos'ta Karadeniz açıklarında Ukrayna'ya ait İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırısına uğrayan Barbados bayraklı RMS Team isimli konteyner gemisinin yaşam alanlarında, makine dairesinde ve güvertesinde yangın çıktı. Saldırıda gemide ağır hasar meydana gelirken, su hattına yakın bölgelerinde delikler oluştu. Gemide bulunan 12 mürettebattan 11'i, çevrede bulunan Lider Perihan isimli konteyner gemisinin mürettebatı tarafından kurtarılarak Türk Sahil Güvenliği ekiplerine teslim edildi. Bir mürettebatın ise kayıp olduğu bildirildi.

GEMİNİN GEÇİŞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Saldırının ardından kurtarma ve destek gemileri eşliğinde çekilen RMS Team, ilk olarak Samsun Limanı'na götürüldü. Daha sonra PGE Tug Salvage Denizcilik firmasına ait Kazım Bey römorkörü tarafından İstanbul Boğazı girişine kadar getirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler tarafından yedeklenen gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçirildi. Geçiş sırasında boğazda gemi trafiği askıya alınırken, 146,39 metre uzunluğunda ve 23 metre genişliğindeki RMS Team isimli konteyner gemisinin geçişi dronla havadan görüntülendi.

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Kaynak: DHA
İstanbul BoğazıNovorossiyskKaradenizBarbadosAğustosUkraynaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • shkp54 shkp54:
    iki gün önce kefken açıklarından geçti. her hafta böyle çekilerek giden gemiler görüyoruz. çok büyük devletiz sürekli gemielerimiz vuruluyor gıkımız çıkmıyor maşallah 2 0 Yanıtla
    Uğur Sezer Uğur Sezer:
    gaz bulduk yaw ne istiyorun birde tiktokculara kayyum atıyoz yetmiyomu 0 0
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