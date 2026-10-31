Karadeniz\'de İHA ile vurulan konteyner gemisi römorkörlerle Boğaz\'dan çekildi

KARADENİZ açıklarında Ukrayna tarafından düzenlenen İHA saldırısında hasar gören Barbados bayraklı konteyner gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçirildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler eşliğinde gerçekleştirilen gemi dronla havadan görüntülendi.

21 AĞUSTOS'TA İHA SALDIRISINA UĞRAMIŞTI

Türkiye'nin Gemlik Limanı'ndan Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na seyrettiği sırada, 21 Ağustos'ta Karadeniz açıklarında Ukrayna'ya ait İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırısına uğrayan Barbados bayraklı RMS Team isimli konteyner gemisinin yaşam alanlarında, makine dairesinde ve güvertesinde yangın çıktı. Saldırıda gemide ağır hasar meydana gelirken, su hattına yakın bölgelerinde delikler oluştu. Gemide bulunan 12 mürettebattan 11'i, çevrede bulunan Lider Perihan isimli konteyner gemisinin mürettebatı tarafından kurtarılarak Türk Sahil Güvenliği ekiplerine teslim edildi. Bir mürettebatın ise kayıp olduğu bildirildi.

GEMİNİN GEÇİŞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Saldırının ardından kurtarma ve destek gemileri eşliğinde çekilen RMS Team, ilk olarak Samsun Limanı'na götürüldü. Daha sonra PGE Tug Salvage Denizcilik firmasına ait Kazım Bey römorkörü tarafından İstanbul Boğazı girişine kadar getirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler tarafından yedeklenen gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçirildi. Geçiş sırasında boğazda gemi trafiği askıya alınırken, 146,39 metre uzunluğunda ve 23 metre genişliğindeki RMS Team isimli konteyner gemisinin geçişi dronla havadan görüntülendi.