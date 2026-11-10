ABD'de seçim depremi: Trump'ı zor bir dönem bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

ABD'de seçim depremi: Trump'ı zor bir dönem bekliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD\'de seçim depremi: Trump\'ı zor bir dönem bekliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen Kongre ara seçimlerinde Demokratların elde ettiği başarı, Başkan Donald Trump'ın görev süresinin kalan iki yılında nasıl bir siyasi tabloyla karşılaşacağı sorusunu beraberinde getirdi. Kongrenin iki kanadında da çoğunluğu kazanan Demokratlar, 2027'den itibaren Trump yönetiminin yasama faaliyetlerinde daha etkili bir muhalefet oluşturabilecek.

Haberler.com'da Melis Yaşar'ın sunduğu Siyasetin Rotası programına katılan Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, seçim sonuçlarını ve ABD siyasetinde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Sural, Cumhuriyetçilerin seçim yenilgisinin ardından Trump yönetiminin hem iç politikada hem de dış politikada yeni zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

DEMOKRATLAR KONGRENİN İKİ KANADINDA DA ÜSTÜNLÜĞÜ ELE GEÇİRDİ

ABD'deki ara seçimlerde Demokratlar önemli kazanımlar elde etti. Seçim sonuçlarına göre Demokratlar, Temsilciler Meclisinde çoğunluk için gereken 218 sandalye sınırını aşarak en az 254 sandalyeyi garantiledi. Senatoda ise Demokratlarla birlikte hareket eden bağımsızlar da hesaba katıldığında 54 sandalyelik çoğunluğa ulaşıldı.

Demokratların seçim sonuçlarını büyük bir başarı olarak değerlendirdiğini belirten Rona Doğan Sural, Cumhuriyetçilerin ise 2028'de gerçekleştirilecek başkanlık seçimine yönelik hesaplarını şimdiden gözden geçirmeye başladığını ifade etti.

Sural, ekonomik sorunların yanı sıra göçmen politikaları, sağlık sistemi ve İran'daki savaşın da seçim sonuçlarının değerlendirilmesinde öne çıkan konular olduğunu aktardı.

TRUMP'IN KALAN İKİ YILLIK GÖREV SÜRESİ NASIL GEÇECEK?

Seçim sonuçlarının ardından gözler, Donald Trump'ın başkanlığının kalan iki yılına çevrildi. Yeni Kongre üyelerinin 3 Ocak 2027'de göreve başlamasıyla birlikte Trump'ın yasama gündemini hayata geçirmesi daha karmaşık bir sürece dönüşebilir.

Demokratların iki kanattaki çoğunluğu, özellikle bütçe görüşmeleri, yeni yasa teklifleri ve Trump yönetiminin faaliyetlerinin denetlenmesi açısından önem taşıyor.

Rona Doğan Sural, seçim yenilgisinin Cumhuriyetçi Parti içinde de farklı görüşlerin öne çıkmasına neden olabileceğini belirterek bazı Cumhuriyetçi üyelerin Trump yönetiminin politikalarına karşı farklı bir tutum benimseyebileceği ihtimaline dikkat çekti.

2028 BAŞKANLIK SEÇİMİ İÇİN İSİMLER KONUŞULMAYA BAŞLANDI

ABD'deki ara seçimlerin ardından 2028 başkanlık seçiminde yarışabilecek isimler de tartışılmaya başlandı.

Sural, Demokrat Parti cephesinde Georgia Senatörü Jon Ossoff, Pensilvanya Valisi Josh Shapiro ve Illinois Valisi JB Pritzker gibi isimlerin konuşulduğunu belirtti.

Cumhuriyetçi Parti'de ise Başkan Yardımcısı JD Vance ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun isimleri öne çıkıyor.

Ancak başkanlık yarışına ilişkin henüz kesinleşmiş bir adaylık tablosu bulunmuyor. Sural, önümüzdeki iki yılda yaşanacak siyasi gelişmelerin adaylık sürecini şekillendireceğini vurguladı.

TRUMP YÖNETİMİNDE AZİL GÜNDEMİ: HEGSETH'E SEKİZ AYRI SUÇLAMA

Washington'daki bir diğer önemli gelişme ise ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth hakkında başlatılan azil girişimi oldu.

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Thomas Massie, Hegseth hakkında sekiz maddelik azil önergesini Temsilciler Meclisine sundu.

Önergede, İran'daki askeri operasyonlarda Kongrenin savaş yetkilerinin ihlal edildiği, sivillerin korunmasına ilişkin yükümlülüklerin göz ardı edildiği ve bazı askeri operasyonların hukuka aykırı gerçekleştirildiği iddiaları yer aldı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun ABD'ye götürülmesiyle sonuçlanan operasyon, Yemen'deki askeri faaliyetler ve uyuşturucu taşıdığından şüphelenilen teknelere düzenlenen saldırılar da suçlamalara konu oldu.

Sural, önergenin bir Cumhuriyetçi tarafından sunulmasının Trump yönetimi açısından dikkat çekici olduğunu belirtti.

HEGSETH GÖREVDEN ALINABİLİR Mİ?

Hegseth'e yönelik azil girişiminin başarıya ulaşması için önce Temsilciler Meclisinde çoğunluk sağlanması gerekiyor. Ardından Senatoda yapılacak yargılamada mahkûmiyet kararı için üçte iki çoğunluk aranıyor.

Bu nedenle azil önergesinin sunulması, Hegseth'in görevinden alınacağı anlamına gelmiyor.

Hegseth, hakkındaki girişimi siyasi amaçlı olarak nitelendirirken Donald Trump da Savunma Bakanı'na desteğini açıkladı.

TRUMP'TAN HEGSETH'E DESTEK: GÖZLER KONGREDE

Donald Trump, azil girişiminin ardından Pete Hegseth'i savunarak yürütülen askeri operasyonları yönetiminin başarısı olarak değerlendirdi.

Rona Doğan Sural, Trump'ın mevcut açıklamalarının Hegseth'e desteğinin sürdüğünü gösterdiğini ancak siyasi gelişmelere bağlı olarak yönetimin tutumunun değişebileceğini ifade etti.

Sural, yeni Kongrenin göreve başlamasıyla birlikte yönetim üzerindeki siyasi baskının artabileceğine dikkat çekti.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA YENİ BARIŞ MASASI KURULDU

ABD'deki siyasi gelişmelerin yanı sıra Rusya- Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimler de yeniden hız kazandı.

ABD'nin ara buluculuğunda Rus ve Ukraynalı yetkililer, 10-11 Kasım tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de görüşmeler gerçekleştirmek üzere bir araya geldi.

Görüşmelerde ABD'yi özel temsilci Steve Witkoff ile Donald Trump'ın damadı Jared Kushner temsil ediyor.

Müzakerelerin gündeminde savaşın sona erdirilmesi, güvenlik garantileri, insani meseleler ve gerilimin azaltılmasına yönelik adımlar bulunuyor.

TRUMP RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINI BİTİRMEK İSTİYOR

Rona Doğan Sural, Trump yönetiminin Rusya-Ukrayna savaşında bir an önce diplomatik sonuç elde etmek istediğini belirtti.

Sural'a göre Kongrede değişen dengeler, Trump'ın dış politikadaki önceliklerini de etkileyebilir. ABD yönetiminin uluslararası çatışmalardaki rolünü azaltmaya yönelik arayışlarının önümüzdeki süreçte daha fazla tartışılması bekleniyor.

Bununla birlikte Rusya ile Ukrayna arasındaki temel anlaşmazlıkların sürdüğüne dikkat çeken Sural, barış görüşmelerinde henüz kesin bir sonuca ulaşılamadığını ifade etti.

G20 ZİRVESİNDE TRUMP, PUTİN VE ZELENSKİ BİR ARAYA GELECEK Mİ?

Diplomasi trafiğinin bir diğer önemli başlığı ise 14-15 Aralık 2026 tarihlerinde ABD'nin Miami kentinde düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi olacak.

Donald Trump'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirve öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin olası katılımı ve liderler arasında üçlü görüşme düzenlenmesi ihtimali tartışılıyor.

Ancak Trump, Putin ve Zelenski arasında üçlü bir zirve gerçekleştirileceğine ilişkin kesinleşmiş bir program bulunmuyor.

ABD'de Kongre dengelerinin değiştiği, Trump yönetimindeki azil tartışmalarının sürdüğü ve Ukrayna savaşına ilişkin diplomasinin yeniden hızlandığı bu süreç, Washington'ın önümüzdeki iki yıllık siyasi gündeminin şekillenmesinde önemli rol oynayacak.

Amerika Birleşik DevletleriDonald TrumpUkraynaRusyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
İran’dan dünyaya gözdağı Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz İran'dan dünyaya gözdağı! Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz
İsmail Kartal’ın son halini görenler kahroldu İsmail Kartal'ın son halini görenler kahroldu
Türkiye’nin en işlek yolunda tipi Ulaşım durma noktasına geldi Türkiye'nin en işlek yolunda tipi! Ulaşım durma noktasına geldi
Amedspor’dan tarihi transfer Gift Orban’ın bonservisi belli oldu Amedspor'dan tarihi transfer! Gift Orban'ın bonservisi belli oldu
Montella’yı duyurdular Milli Takım’dan ayrılır ayrılmaz sürpriz Montella'yı duyurdular! Milli Takım'dan ayrılır ayrılmaz sürpriz
Süper Lig’de bir teknik direktör ayrılığı daha Yerine Uğur Uçar geliyor Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha! Yerine Uğur Uçar geliyor
Cezaevindeki Aylin Kotil’den Sarıgül’e sitem dolu sözler: Bu sonuncusu biraz ağır oldu Cezaevindeki Aylin Kotil'den Sarıgül'e sitem dolu sözler: Bu sonuncusu biraz ağır oldu
Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam “Sürpriz olmaz“ diyerek açıkladı Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam! "Sürpriz olmaz" diyerek açıkladı
Vergi dairesinde görülmemiş protesto Kıyafetlerini çıkarıp... Vergi dairesinde görülmemiş protesto! Kıyafetlerini çıkarıp...
Sergen Yalçın’ın günlerdir beklediği haber geldi: İki müjde birden Sergen Yalçın'ın günlerdir beklediği haber geldi: İki müjde birden
Okan Buruk’un ismini verdiği yıldız için bir kamyon para istediler Okan Buruk'un ismini verdiği yıldız için bir kamyon para istediler
19 yaşındaki gencin son anları kamerada Feci şekilde savruldu 19 yaşındaki gencin son anları kamerada! Feci şekilde savruldu
Aziz Yıldırım’dan sürpriz teklif Dirk Kuyt’ın Fenerbahçe’deki yeni görevi belli oldu Aziz Yıldırım'dan sürpriz teklif! Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'deki yeni görevi belli oldu
Aykut Erdoğdu’dan şaşırtan Fatma Betül Kaya çıkışı: Ağladığını görüyorum, içim sızlıyor Aykut Erdoğdu'dan şaşırtan Fatma Betül Kaya çıkışı: Ağladığını görüyorum, içim sızlıyor
Emre Belözoğlu istemeyerek bu kararı alacak İlk 11 değişiyor Emre Belözoğlu istemeyerek bu kararı alacak! İlk 11 değişiyor
ABD’de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı ABD'de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı
Altın yatırımcısına kötü haber 46 ayın en büyük kaybı Altın yatırımcısına kötü haber! 46 ayın en büyük kaybı
Galatasaray’da Batrakov kararı Sözleşmesindeki 2 madde değişiyor Galatasaray'da Batrakov kararı! Sözleşmesindeki 2 madde değişiyor
Türkiye ve Fransa’dan Yunanistan’ı çıldırtacak hamle Görüşmeler hızlandı Türkiye ve Fransa'dan Yunanistan'ı çıldırtacak hamle! Görüşmeler hızlandı
TFF duyurdu: Süper Lig ve 1. Lig’de maçların seyrini etkileyecek yeni karar TFF duyurdu: Süper Lig ve 1. Lig'de maçların seyrini etkileyecek yeni karar
18:06
İşte A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın ilk icraatı
İşte A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın ilk icraatı
18:00
Fenerbahçe’den sürpriz hamle Pep Guardiola’nın yardımcısını getiriyorlar
Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Pep Guardiola'nın yardımcısını getiriyorlar
17:33
TFF duyurdu: Süper Lig ve 1. Lig’de maçların seyrini etkileyecek yeni karar
TFF duyurdu: Süper Lig ve 1. Lig'de maçların seyrini etkileyecek yeni karar
17:22
Galatasaray’da Batrakov kararı Sözleşmesindeki 2 madde değişiyor
Galatasaray'da Batrakov kararı! Sözleşmesindeki 2 madde değişiyor
17:07
ABD’de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı
ABD'de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı
16:53
Emre Belözoğlu istemeyerek bu kararı alacak İlk 11 değişiyor
Emre Belözoğlu istemeyerek bu kararı alacak! İlk 11 değişiyor
16:44
Aykut Erdoğdu’dan şaşırtan Fatma Betül Kaya çıkışı: Ağladığını görüyorum, içim sızlıyor
Aykut Erdoğdu'dan şaşırtan Fatma Betül Kaya çıkışı: Ağladığını görüyorum, içim sızlıyor
16:33
RAMS Park’ın son hali taraftarı isyan ettirdi
RAMS Park'ın son hali taraftarı isyan ettirdi
16:22
Okan Buruk’un ismini verdiği yıldız için bir kamyon para istediler
Okan Buruk'un ismini verdiği yıldız için bir kamyon para istediler
16:03
Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam “Sürpriz olmaz“ diyerek açıkladı
Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam! "Sürpriz olmaz" diyerek açıkladı
15:26
Montella’yı duyurdular Milli Takım’dan ayrılır ayrılmaz sürpriz
Montella'yı duyurdular! Milli Takım'dan ayrılır ayrılmaz sürpriz
15:22
Türkiye dahil 4 ülkeden tarihi imza Avrupa’ya yeni enerji koridoru geliyor
Türkiye dahil 4 ülkeden tarihi imza! Avrupa'ya yeni enerji koridoru geliyor
15:17
Amedspor’dan tarihi transfer Gift Orban’ın bonservisi belli oldu
Amedspor'dan tarihi transfer! Gift Orban'ın bonservisi belli oldu
15:03
İsmail Kartal’ın son halini görenler kahroldu
İsmail Kartal'ın son halini görenler kahroldu
14:44
İran’dan dünyaya gözdağı Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz
İran'dan dünyaya gözdağı! Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz
14:12
Atatürk için okutulan mevlitte dikkat çeken görüntü
Atatürk için okutulan mevlitte dikkat çeken görüntü
14:08
Önce namaz sonra salep Arda Turan ve Emre Belözoğlu Eyüpsultan’da
Önce namaz sonra salep! Arda Turan ve Emre Belözoğlu Eyüpsultan'da
14:03
10 Kasım törenine damga vuran an CHP’nin çelengi düştü, Yeni Partililer alkışladı
10 Kasım törenine damga vuran an! CHP'nin çelengi düştü, Yeni Partililer alkışladı
13:25
Dosya istinafa gidiyor Güllü’nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir
Dosya istinafa gidiyor! Güllü'nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir
13:18
Galatasaray’ın yıldızından Fenerbahçe’ye olay gönderme
Galatasaray'ın yıldızından Fenerbahçe'ye olay gönderme
12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk’le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
11:58
Ata’ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 18:25:40. #.0.3#
SON DAKİKA: ABD'de seçim depremi: Trump'ı zor bir dönem bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android