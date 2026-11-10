ABD\'de seçim depremi: Trump\'ı zor bir dönem bekliyor

Haberler.com'da Melis Yaşar'ın sunduğu Siyasetin Rotası programına katılan Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, seçim sonuçlarını ve ABD siyasetinde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Sural, Cumhuriyetçilerin seçim yenilgisinin ardından Trump yönetiminin hem iç politikada hem de dış politikada yeni zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

DEMOKRATLAR KONGRENİN İKİ KANADINDA DA ÜSTÜNLÜĞÜ ELE GEÇİRDİ

ABD'deki ara seçimlerde Demokratlar önemli kazanımlar elde etti. Seçim sonuçlarına göre Demokratlar, Temsilciler Meclisinde çoğunluk için gereken 218 sandalye sınırını aşarak en az 254 sandalyeyi garantiledi. Senatoda ise Demokratlarla birlikte hareket eden bağımsızlar da hesaba katıldığında 54 sandalyelik çoğunluğa ulaşıldı.

Demokratların seçim sonuçlarını büyük bir başarı olarak değerlendirdiğini belirten Rona Doğan Sural, Cumhuriyetçilerin ise 2028'de gerçekleştirilecek başkanlık seçimine yönelik hesaplarını şimdiden gözden geçirmeye başladığını ifade etti.

Sural, ekonomik sorunların yanı sıra göçmen politikaları, sağlık sistemi ve İran'daki savaşın da seçim sonuçlarının değerlendirilmesinde öne çıkan konular olduğunu aktardı.

TRUMP'IN KALAN İKİ YILLIK GÖREV SÜRESİ NASIL GEÇECEK?

Seçim sonuçlarının ardından gözler, Donald Trump'ın başkanlığının kalan iki yılına çevrildi. Yeni Kongre üyelerinin 3 Ocak 2027'de göreve başlamasıyla birlikte Trump'ın yasama gündemini hayata geçirmesi daha karmaşık bir sürece dönüşebilir.

Demokratların iki kanattaki çoğunluğu, özellikle bütçe görüşmeleri, yeni yasa teklifleri ve Trump yönetiminin faaliyetlerinin denetlenmesi açısından önem taşıyor.

Rona Doğan Sural, seçim yenilgisinin Cumhuriyetçi Parti içinde de farklı görüşlerin öne çıkmasına neden olabileceğini belirterek bazı Cumhuriyetçi üyelerin Trump yönetiminin politikalarına karşı farklı bir tutum benimseyebileceği ihtimaline dikkat çekti.

2028 BAŞKANLIK SEÇİMİ İÇİN İSİMLER KONUŞULMAYA BAŞLANDI

ABD'deki ara seçimlerin ardından 2028 başkanlık seçiminde yarışabilecek isimler de tartışılmaya başlandı.

Sural, Demokrat Parti cephesinde Georgia Senatörü Jon Ossoff, Pensilvanya Valisi Josh Shapiro ve Illinois Valisi JB Pritzker gibi isimlerin konuşulduğunu belirtti.

Cumhuriyetçi Parti'de ise Başkan Yardımcısı JD Vance ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun isimleri öne çıkıyor.

Ancak başkanlık yarışına ilişkin henüz kesinleşmiş bir adaylık tablosu bulunmuyor. Sural, önümüzdeki iki yılda yaşanacak siyasi gelişmelerin adaylık sürecini şekillendireceğini vurguladı.

TRUMP YÖNETİMİNDE AZİL GÜNDEMİ: HEGSETH'E SEKİZ AYRI SUÇLAMA

Washington'daki bir diğer önemli gelişme ise ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth hakkında başlatılan azil girişimi oldu.

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Thomas Massie, Hegseth hakkında sekiz maddelik azil önergesini Temsilciler Meclisine sundu.

Önergede, İran'daki askeri operasyonlarda Kongrenin savaş yetkilerinin ihlal edildiği, sivillerin korunmasına ilişkin yükümlülüklerin göz ardı edildiği ve bazı askeri operasyonların hukuka aykırı gerçekleştirildiği iddiaları yer aldı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun ABD'ye götürülmesiyle sonuçlanan operasyon, Yemen'deki askeri faaliyetler ve uyuşturucu taşıdığından şüphelenilen teknelere düzenlenen saldırılar da suçlamalara konu oldu.

Sural, önergenin bir Cumhuriyetçi tarafından sunulmasının Trump yönetimi açısından dikkat çekici olduğunu belirtti.

HEGSETH GÖREVDEN ALINABİLİR Mİ?

Hegseth'e yönelik azil girişiminin başarıya ulaşması için önce Temsilciler Meclisinde çoğunluk sağlanması gerekiyor. Ardından Senatoda yapılacak yargılamada mahkûmiyet kararı için üçte iki çoğunluk aranıyor.

Bu nedenle azil önergesinin sunulması, Hegseth'in görevinden alınacağı anlamına gelmiyor.

Hegseth, hakkındaki girişimi siyasi amaçlı olarak nitelendirirken Donald Trump da Savunma Bakanı'na desteğini açıkladı.

TRUMP'TAN HEGSETH'E DESTEK: GÖZLER KONGREDE

Donald Trump, azil girişiminin ardından Pete Hegseth'i savunarak yürütülen askeri operasyonları yönetiminin başarısı olarak değerlendirdi.

Rona Doğan Sural, Trump'ın mevcut açıklamalarının Hegseth'e desteğinin sürdüğünü gösterdiğini ancak siyasi gelişmelere bağlı olarak yönetimin tutumunun değişebileceğini ifade etti.

Sural, yeni Kongrenin göreve başlamasıyla birlikte yönetim üzerindeki siyasi baskının artabileceğine dikkat çekti.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA YENİ BARIŞ MASASI KURULDU

ABD'deki siyasi gelişmelerin yanı sıra Rusya- Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimler de yeniden hız kazandı.

ABD'nin ara buluculuğunda Rus ve Ukraynalı yetkililer, 10-11 Kasım tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de görüşmeler gerçekleştirmek üzere bir araya geldi.

Görüşmelerde ABD'yi özel temsilci Steve Witkoff ile Donald Trump'ın damadı Jared Kushner temsil ediyor.

Müzakerelerin gündeminde savaşın sona erdirilmesi, güvenlik garantileri, insani meseleler ve gerilimin azaltılmasına yönelik adımlar bulunuyor.

TRUMP RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINI BİTİRMEK İSTİYOR

Rona Doğan Sural, Trump yönetiminin Rusya-Ukrayna savaşında bir an önce diplomatik sonuç elde etmek istediğini belirtti.

Sural'a göre Kongrede değişen dengeler, Trump'ın dış politikadaki önceliklerini de etkileyebilir. ABD yönetiminin uluslararası çatışmalardaki rolünü azaltmaya yönelik arayışlarının önümüzdeki süreçte daha fazla tartışılması bekleniyor.

Bununla birlikte Rusya ile Ukrayna arasındaki temel anlaşmazlıkların sürdüğüne dikkat çeken Sural, barış görüşmelerinde henüz kesin bir sonuca ulaşılamadığını ifade etti.

G20 ZİRVESİNDE TRUMP, PUTİN VE ZELENSKİ BİR ARAYA GELECEK Mİ?

Diplomasi trafiğinin bir diğer önemli başlığı ise 14-15 Aralık 2026 tarihlerinde ABD'nin Miami kentinde düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi olacak.

Donald Trump'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirve öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin olası katılımı ve liderler arasında üçlü görüşme düzenlenmesi ihtimali tartışılıyor.

Ancak Trump, Putin ve Zelenski arasında üçlü bir zirve gerçekleştirileceğine ilişkin kesinleşmiş bir program bulunmuyor.

ABD'de Kongre dengelerinin değiştiği, Trump yönetimindeki azil tartışmalarının sürdüğü ve Ukrayna savaşına ilişkin diplomasinin yeniden hızlandığı bu süreç, Washington'ın önümüzdeki iki yıllık siyasi gündeminin şekillenmesinde önemli rol oynayacak.