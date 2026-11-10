Sergen Yalçın\'ın günlerdir beklediği haber geldi: İki müjde birden

UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ve Fransa ile kritik maçlara çıkacak olan A Milli Futbol Takımı'nda sevindirici gelişmeler yaşanıyor.

FERDİ VE ZEKİ'DEN OLUMLU HABER

Bir süredir sakatlıklarıyla gündemde olan Ferdi Kadıoğlu ve Zeki Çelik'ten milli takıma olumlu haber geldi. Kulüplerinde yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan iki milli oyuncunun durumunun iyi olduğu aktarıldı. Brighton formasıyla Liverpool maçında geçirdiği sakatlığın ardından üç karşılaşmayı kaçıran milli yıldız Ferdi Kadıoğlu, son Brentford maçında kadroya alınmış ancak süre bulamamıştı. Juventus forması giyen deneyimli sağ bek Zeki Çelik ise Ekim ayındaki sakatlığı sonrası 3 maç kaçırmış ve Fiorentina mücadelesiyle sahalara dönerek 34 dakika görev yapmıştı.

ANTRENMANDA GÖREV ALDILAR

Hazırlıklarına başlayan A Milli Takım'ın gerçekleştirdiği son antrenmanda her iki futbolcu da takımla birlikte çalışmalara katıldı. Sağlık heyetinden son raporların olumlu çıkması durumunda teknik direktör Sergen Yalçın'ın forma şansı vermesi halinde oyuncular Belçika karşısında sahada olabilecek.

AY-YILDIZLILARIN MAÇ TAKVİMİ