Hakan Fidan, Marco Rubio ile görüştü: Masada İran, Gazze ve Ukrayna vardı - Son Dakika
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Hakan Fidan, Marco Rubio ile görüştü: Masada İran, Gazze ve Ukrayna vardı

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Hakan Fidan, Marco Rubio ile görüştü: Masada İran, Gazze ve Ukrayna vardı
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Türkiye ile ABD arasındaki diplomatik temaslar, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Atlanta'da devam etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile yaptığı görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra İran, Gazze ve Ukrayna başta olmak üzere uluslararası gündemin öne çıkan başlıklarını ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Atlanta kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Washington ile Tahran arasındaki müzakereler, Gazze'deki son durum ve Rusya- Ukrayna Savaşı ele alındı.

İRAN, GAZZE VE UKRAYNA GÜNDEMDEYDİ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan ve Rubio, 30 Ekim'de Atlanta'da gerçekleştirdikleri görüşmede Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi. İki bakan ayrıca ABD ile İran arasında devam eden müzakereleri, Gazze'deki gelişmeleri, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ve diğer bölgesel meseleleri görüştü.

Görüşme, ABD'nin ev sahipliğinde 30-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın marjında yapıldı.

Hakan Fidan, Marco Rubio ile görüştü: Masada İran, Gazze ve Ukrayna vardı

FİDAN G20 TOPLANTISINDA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİ

İki gün sürecek toplantının ilk gününde Fidan, "Jeopolitik Gerilimler" ve "Enerji" başlıklı oturumlarda Türkiye'yi temsil etti. Toplantıda küresel ekonomik sorunlar, enerji ve gıda güvenliği, uluslararası güvenlik, deniz ulaşımının serbestisi ve tedarik zincirlerinin dayanıklılığı gibi başlıklar ele alındı.

Hakan Fidan, Marco Rubio ile görüştü: Masada İran, Gazze ve Ukrayna vardı

Fidan, Atlanta'daki temasları kapsamında Endonezya Dışişleri Bakanı Arrmanatha Christiawan Nasir ve Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile de görüştü. Japon mevkidaşıyla yapılan görüşmede ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi, karşılıklı yatırımlar ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

G20 LİDERLER ZİRVESİ ARALIK AYINDA

Atlanta'daki dışişleri bakanları toplantısı, ABD'nin G20 dönem başkanlığı kapsamında liderler zirvesi öncesinde düzenlenen son bakanlar düzeyindeki toplantı olma özelliğini taşıyor. G20 Liderler Zirvesi'nin 14-15 Aralık tarihlerinde Miami'de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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