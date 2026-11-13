Ukrayna ile Rusya arasında savaşın en büyük esir değişimi yolda

Ukrayna ile Rusya arasında savaşın en büyük esir değişimi yoldaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dublin'de ABD Başkanı Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile masaya oturan Volodimir Zelenskiy, Rusya ile bugüne kadarki en kapsamlı esir değişiminin gerçekleşeceğini duyurdu. Ukrayna lideri, görüşmelerin savaşın sona ermesi için umut verdiğini belirterek bir sonraki turda Avrupa'nın da müzakerelere katılacağını ifade etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'yla şimdiye kadarki en büyük esir takasının yapılacağını bildirdi.
DUBLİN'DE WITKOFF VE KUSHNER İLE GÖRÜŞTÜ
Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı ve Özel Temsilcisi Jared Kushner ile İrlanda'nın başkenti Dublin'de görüştü. Görüşmenin ardından basına açıklamada bulunan Zelenskiy, görüşmelerin savaşı bitireceklerine dair bir umut olduğunu söyledi.
SIRADAKİ GÖRÜŞMEDE AVRUPA DA MASADA
Bir sonraki görüşmede Avrupa'nın da müzakere masasında olacağını kaydeden Zelenskiy, "Rusya ile esir takası yapılacak ve bu şimdiye kadarki en büyük esir takası olacak" ifadesini kullandı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?