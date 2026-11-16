Ukrayna'da bir annenin çaresiz çığlığı! Kızına dönmek için eline bomba aldı - Son Dakika
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Ukrayna'da bir annenin çaresiz çığlığı! Kızına dönmek için eline bomba aldı

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Ukrayna\'da bir annenin çaresiz çığlığı! Kızına dönmek için eline bomba aldı
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5 yorum
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Ukrayna\'da bir annenin çaresiz çığlığı! Kızına dönmek için eline bomba aldı
Haber Videosu

Ukrayna'da bir kadın, zorla askere götürülmemek ve kızının yanına dönebilmek için çığlık atarak yalvardı. Elinde el bombası bulunan kadın, kendisini götürmeye çalışanları havaya uçurmakla tehdit etti.

Ukrayna'da bir kadın, zorla askere götürülmemek için elinde el bombasıyla direndi. Kızının yanına dönmek istediğini söyleyen kadın, çığlıklar atarak kendisini bırakmalarını istedi. Götürülmesi halinde elindeki bombayı patlatacağını söyleyen kadının yaşadığı çaresizlik dikkat çekti.

KIZININ YANINA DÖNMEK İÇİN YALVARDI

Çevresindekilere seslenerek kızına kavuşmak istediğini anlatan kadın, kendisini götürmek isteyenlere karşı direndi. Bir yandan bağırarak yardım isteyen kadın, diğer yandan elindeki bombayla kendisini havaya uçurmakla tehdit etti. Yaşanan gerginlik sırasında kadının çığlıkları yükselirken, o anlar kameraya yansıdı.

ELİNDEKİ BOMBAYLA DİRENDİ

Kadının elindeki bombayı patlatma tehdidi, olayın tehlikeli boyutunu gözler önüne serdi. Kızından ayrı kalmak istemeyen kadın, götürülmemek için direnişini sürdürdü.

Okurların en beğendiği yorum

“Eyvah ,eyvah , kadınları da askere almak zorunluğu doğmuşsa durum kötü demektir”

Tüm yorumlar (5)
UkraynaDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Güray Dilli Güray Dilli:
    Eyvah ,eyvah , kadınları da askere almak zorunluğu doğmuşsa durum kötü demektir 3 0
  • Netherill Netherill:
    savaşın gerçek yüzü işte. yazık çocuğa üzüldüm. 1 0
  • Ömer Akca Ömer Akca:
    İnsanı yaşatki devlet yaşasın 0 0
  • Yasin Kırdar Yasin Kırdar:
    Şu güzelliklere kıyılır mı be onları bize verin bizdeki hırtları ve hırtiyeleri size verelim 0 0 Yanıtla
  • gunesay8472 gunesay8472:
    Ukrayna halkı liderletinden kurtulmak zorunda 0 0 Yanıtla
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