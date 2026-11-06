Rusya\'nın savaşı kazanması için 60 deveyi kurban edecek

Rusya'nın İrkutsk bölgesinde faaliyet gösteren ve kendisini şaman olarak tanıtan 53 yaşındaki Artur Tsıbikov, hayvanların kurban edilmesini içeren yeni bir ritüel planıyla tartışmaların odağına yerleşti. Angarsk kentindeki "Ebedi Mavi Gökyüzü" adlı şaman örgütünün lideri olan Tsıbikov, Rusya'nın Ukrayna savaşında zafer kazanması için Slav tanrılarından yardım istemeyi amaçladığını söyledi.

HER AY 5 DEVEYİ KURBAN EDECEK

Rus basınında yer alan haberlere göre Tsıbikov, ekim ayının sonunda yayımladığı video mesajında bir yıl sürecek kurban törenleri düzenlemeyi planladığını duyurdu.

Kasım ayında başlamasını istediği ritüeller kapsamında her ay 5 deve kurban edilecek. Böylece bir yılın sonunda toplam 60 deve öldürülmüş olacak.

Tsıbikov, Slav tanrılarından af, yardım ve destek istemek amacıyla bu törenleri gerçekleştirmek istediğini belirtti.

AMACINI AÇIKLADI: RUSYA SAVAŞI KAZANSIN

Rusya merkezli Lyudi Baykala haber kuruluşuna konuşan Tsıbikov, ritüellerin nedenini de açıkladı.

Tsıbikov, törenlerin Rusya'daki olumsuzlukları ortadan kaldıracağına inandığını belirterek Ukrayna'ya karşı yürütülen savaşın Rusya'nın zaferiyle bir an önce sona ermesini istediğini söyledi.

Şamanın bu açıklamaları, özellikle hayvan hakları savunucularının tepkisini çekti.

2019 YILINDA DA 5 DEVEYİ KURBAN ETMİŞTİ

Tsıbikov'un hayvan kurban etme ritüelleri nedeniyle ilk kez tepki çekmediği ortaya çıktı.

2019 yılında İrkutsk bölgesinde düzenlenen bir törende 5 deve öldürülmüş, hayvanların parçaları ritüel ateşinde yakılmıştı. O dönem yayımlanan görüntüler büyük tepki çekmiş ve savcılık inceleme başlatmıştı.

Rusya'daki şaman topluluğunun önde gelen isimlerinden Kara-Ool Dopçun-Ool ise söz konusu töreni sert sözlerle eleştirmiş ve bu uygulamanın geleneksel şamanizmle bağdaşmadığını savunmuştu.

Törenin ardından hayvanların veterinerlik makamlarının izni olmadan taşınması nedeniyle 3 bin ruble para cezası uygulanmıştı.

DİĞER ŞAMANLAR DA TEPKİ GÖSTERDİ

Yeni plan, şaman topluluğu içinde de tartışmalara neden oldu.

Tuvalı şaman Aleftina Sagaan-Ool, deve kurban etmenin kendi geleneklerinde bulunmadığını belirterek Tsıbikov'un uygulamalarına karşı çıktı.

Hayvan hakları savunucuları da planlanan törenlerin engellenmesini talep etti. Ancak 60 devenin kurban edildiğine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Açıklamalar şu aşamada Tsıbikov'un duyurduğu planla sınırlı.