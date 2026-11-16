Ukrayna'da eşinin gözleri önünde zorla götürüldü! Kadının çabası yetmedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ukrayna'da eşinin gözleri önünde zorla götürüldü! Kadının çabası yetmedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Ukrayna\'da eşinin gözleri önünde zorla götürüldü! Kadının çabası yetmedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
1 yorum
Haberin Videosunu İzleyin
Ukrayna\'da eşinin gözleri önünde zorla götürüldü! Kadının çabası yetmedi
Haber Videosu

Ukrayna'da askeri üniformalı kişiler, bir erkeği sokak ortasında zorla minibüse bindirerek götürdü. Erkeğin eşi ve çevredeki vatandaşlar görevlilere engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı. Ülkede zorla askere alma uygulamalarına yönelik tartışmalar sürerken yaşanan arbede kameraya yansıdı.

Ukrayna'da askeri üniformalı kişilerin bir erkeği zorla minibüse bindirdiği anlar kameraya yansıdı. Olay sırasında bir kadın, götürülmek istenen erkeği kurtarmak için görevlilere müdahale etmeye çalıştı. Çevredeki vatandaşların da tepki gösterdiği olayda erkek, yaşanan arbede sonrasında araca bindirilerek götürüldü.

KADIN GÖREVLİLERE ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

Görüntülerde, askeri üniforma giyen bir grup kişinin sokak ortasında bir erkeği beyaz minibüse götürmeye çalıştığı görülüyor. Bu sırada çevrede bulunan kadınlar görevlilere tepki gösterirken bir kadın da araya girerek erkeğin götürülmesini engellemeye çalışıyor. Taraflar arasında itişmeler yaşanırken çevredeki vatandaşlar da olaya dahil oluyor. Yaşananlara rağmen erkek minibüse bindiriliyor.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde askerlerin çevresinde toplanan kadınların araca doğru yöneldiği, bazı kişilerin ise yaşananları cep telefonlarıyla kaydettiği görülüyor. Minibüsün kapısında yaşanan arbede sırasında görevliler erkeği aracın içine almaya çalışıyor.

UKRAYNA'DA ZORLA ASKERE ALMA TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna'da askerlik çağındaki erkeklerin seferberlik kapsamında orduya alınması için çalışmalar devam ediyor. Ancak askerlik şubesi görevlilerinin sokaklarda zor kullanarak erkekleri araçlara bindirdiği olaylar, ülkede tartışmalara neden oluyor.

Fransız haber ajansı AFP'nin ekim ayında yayımladığı araştırmada, zorla askere alma uygulamaları ele alındı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaşanan bir olayda, bir erkeğin görevliler tarafından zorla araca bindirildiği görüntüler incelendi. Yetkililer, söz konusu kişinin askerlik kayıt yükümlülüklerini ihlal ettiğini ve görevlilerden kaçmaya çalıştığını savundu.

BEŞ ASKERLİK ŞUBESİ GÖREVLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu, 30 Ekim'de Çernivtsi bölgesinde görev yapan beş askerlik şubesi yetkilisinin gözaltına alındığını duyurdu. Şüphelilerin erkekleri zorla alıkoyma, işkence ve rüşvet suçlamalarıyla soruşturulduğu açıklandı.

Soruşturma kapsamında, daha önce cephede savaşmış ve üç çocuk babası olduğu için askerlikten erteleme hakkı bulunan bir erkeğin de zorla götürüldüğü belirlendi. Ukrayna İnsan Hakları Ombudsmanı Dmytro Lubinets'in müdahalesinin ardından söz konusu kişi serbest bırakıldı.

UkraynaDünyaOrduSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (1)

  • Martin Sikertel Martin Sikertel:
    Şimdiki bedelli gibi herkese hak yoktu; deprem zamanı belli yaşın üzerinde olduğum için bedelli hakkı çıktı. Hem kendimin hem de ailemin maddi durumu elverişli olmasına rağmen seve seve yaptım askerliğimi; yalanım yok yine çağırsalar giderim seve seve 48 yaşımda. Fakat fikrim şudur ki zorlamayla, gönülsüzlükle askerlik olmamalı. İstemeyeni, korkanı askere almamak lazım çünkü faydasından çok zararı olur o kişinin orduya. 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belçika, İtalya’ya gol oldu yağdı Belçika, İtalya'ya gol oldu yağdı
Fransa’ya 2-1 kaybeden milli takımda Sergen Yalçın’dan büyük söz Fransa'ya 2-1 kaybeden milli takımda Sergen Yalçın'dan büyük söz
Zidane’dan Türkiye itirafı Arda Güler’e ayrı parantez açtı Zidane'dan Türkiye itirafı! Arda Güler'e ayrı parantez açtı
Nebahat Çehre’den Haluk Bilginer’e yanıt Aynı ifadeyi üç kez tekrarladı Nebahat Çehre'den Haluk Bilginer'e yanıt! Aynı ifadeyi üç kez tekrarladı
TikTok’ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı TikTok'ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı! Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı
MasterChef’e veda eden Nurten’den Danilo Şef’e özür MasterChef'e veda eden Nurten'den Danilo Şef'e özür
Kuryeye ahlaksız teklif Kurgu diyen de var, ateş püsküren de Kuryeye ahlaksız teklif! Kurgu diyen de var, ateş püsküren de
Emeklinin beklediği zamda sürpriz 15 bin liralık plan rafa kalktı Emeklinin beklediği zamda sürpriz! 15 bin liralık plan rafa kalktı
Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı Sağanak, kar ve fırtına kapıda Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı! Sağanak, kar ve fırtına kapıda
Özgür Özel’in A Takımı belli oldu En yakınındaki isimleri listeye almadı Özgür Özel'in A Takımı belli oldu! En yakınındaki isimleri listeye almadı
10:46
Fatih Terim’in 83 bin liralık hesabı olay olmuştu Ünlü şef gerçeği açıkladı
Fatih Terim'in 83 bin liralık hesabı olay olmuştu! Ünlü şef gerçeği açıkladı
10:21
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
10:17
2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik
2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik
10:06
Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı
Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
09:56
Fransa-Türkiye maçı için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndü
Fransa-Türkiye maçı için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndü
09:40
ABD’de kaos bitmiyor Havalimanlarının son hali korkunç
ABD'de kaos bitmiyor! Havalimanlarının son hali korkunç
09:38
Kadir İnanır’ın mirası tartışılırken Orhan Gencebay da kararını açıkladı
Kadir İnanır'ın mirası tartışılırken Orhan Gencebay da kararını açıkladı
09:17
Millilerimiz “0“ çekti ama umutlar bitmedi Kaderimiz bu akşam belli olacak
Millilerimiz "0" çekti ama umutlar bitmedi! Kaderimiz bu akşam belli olacak
08:58
Özgür Özel’in A Takımı belli oldu En yakınındaki isimleri listeye almadı
Özgür Özel'in A Takımı belli oldu! En yakınındaki isimleri listeye almadı
08:41
Emeklinin beklediği zamda sürpriz 15 bin liralık plan rafa kalktı
Emeklinin beklediği zamda sürpriz! 15 bin liralık plan rafa kalktı
08:05
Brent 95,37 dolara indi: IEA yıl sonu için arz fazlası bekliyor
Brent 95,37 dolara indi: IEA yıl sonu için arz fazlası bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 10:54:02. #7.13#
SON DAKİKA: Ukrayna'da eşinin gözleri önünde zorla götürüldü! Kadının çabası yetmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android