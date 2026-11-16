Hastane morgunda 79 yaşındaki kadının cesedine cinsel saldırı - Son Dakika
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Hastane morgunda 79 yaşındaki kadının cesedine cinsel saldırı

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Hastane morgunda 79 yaşındaki kadının cesedine cinsel saldırı
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ABD'de bir hastanenin morgunda güvenlik görevlisi olarak çalışan 49 yaşındaki Randall Bird, 79 yaşındaki bir kadının cesedine cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulundu. Mesai arkadaşları tarafından morgdaki ceset torbası açık haldeyken yakalanan Bird, bayılarak cesedin üzerine düştüğünü savundu. Ancak adli incelemelerde kadının vücudunda sanığın DNA'sına rastlanması üzerine mahkeme, Bird'ü dört ayrı suçtan mahkûm etti. Sanık, 15 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

ABD'nin Arizona eyaletindeki Phoenix kentinde bulunan Banner University Medical Center hastanesinde 2023 yılında ortaya çıkan korkunç olayla ilgili davada karar çıktı. Hayatını kaybeden hastaların morga taşınmasından sorumlu güvenlik görevlisi Randall Bird, üç yıl süren yargılama sürecinin ardından suçlu bulundu.

MESAİ ARKADAŞLARI MORGDA YAKALADI

New York Post'un haberlerine göre olay, Ekim 2023'te hastanenin morgunda meydana geldi. Sabah saat 05.30 sıralarında morga gelen iki güvenlik görevlisi, soğutucu bölümün kapısının aralık olduğunu fark etti. İçeri girdiklerinde meslektaşları Randall Bird'ü, doğal nedenlerle hayatını kaybeden 79 yaşındaki bir kadının cesedinin yanında buldu.

Bird'ün yoğun şekilde terlediği, kıyafetlerinin dağınık olduğu ve pantolonunun fermuarının açık bulunduğu belirlendi. Güvenlik görevlisinin kemerinin de cesedin bulunduğu sedyenin üzerine bırakıldığı görüldü. Kadının ceset torbasının tamamen açıldığı ve hastane önlüğünün yukarı sıyrıldığı fark edildi.

"BAYILDIM, CESEDİN ÜZERİNE DÜŞTÜM" DEDİ

Mesai arkadaşlarının kendisini fark etmesi üzerine kadının üzerini örtmeye çalışan Bird, yaşananlara ilişkin dikkat çekici bir savunma yaptı. Sağlık sorunu nedeniyle bayıldığını öne süren güvenlik görevlisi, düşerken cesede tutunduğunu ve bu sırada ceset torbasının zarar gördüğünü iddia etti. Ancak mesai arkadaşları bu açıklamaya inanmayarak durumu hastane yönetimine bildirdi. Olayın polise intikal etmesi üzerine Bird hakkında soruşturma başlatıldı.

CESETTE DNA'SI BULUNDU

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen adli incelemeler, güvenlik görevlisinin savunmasıyla çelişen bulguları ortaya çıkardı. 79 yaşındaki kadının cesedinden alınan örneklerde Bird'ün DNA'sına rastlandı. Ayrıca kadının ölümünden sonra kaburgalarında kırıklar oluştuğu belirlendi. Hastane yönetimi, güvenlik görevlilerinin hayatını kaybeden hastaların cesetlerini morga taşımak ve soğutucu bölümlere yerleştirmekle görevli olduğunu, ancak ceset torbalarını açma yetkilerinin bulunmadığını açıkladı. Olayın ardından Bird'ün işine son verildi.

DÖRT AYRI SUÇTAN MAHKUM EDİLDİ

Arizona Yüksek Mahkemesi bünyesindeki yargılamada jüri, 12 Kasım'da 49 yaşındaki Bird'ü ölü bir kişinin bedenine yönelik cinsel eylemlerle ilgili dört ayrı suçtan suçlu buldu. Sanık, kararın ardından gözaltına alınarak cezaevine gönderildi. Bird'ün yargılanması, mayıs ayında geçirdiği dörtlü koroner bypass ameliyatı nedeniyle bir süre ertelenmişti.

15 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR

Bird'ün her bir suç için 12 ila 45 ay arasında hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi. Toplamda 15 yıla kadar hapis cezası alabilecek sanık hakkında ceza tayini duruşmasının 18 Aralık'ta yapılması planlanıyor. Hastane yönetimi ise olayın ardından yaptığı açıklamada yaşananları kınayarak soruşturma boyunca emniyet birimleriyle iş birliği yaptıklarını bildirdi.

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SON DAKİKA: Hastane morgunda 79 yaşındaki kadının cesedine cinsel saldırı - Son Dakika
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