Nagihan Karadere umrede: Survivor ikincisi Kabe'de görüntülendi - Son Dakika
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Nagihan Karadere umrede: Survivor ikincisi Kabe'de görüntülendi

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Nagihan Karadere umrede: Survivor ikincisi Kabe\'de görüntülendi
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3 yorum

Eski milli atlet Nagihan Karadere, umre ziyareti için gittiği Mekke'de Kabe'nin çevresindeki kalabalığın arasında görüntülendi. Survivor 2026'yı ikinci sırada bitiren ve ardından estetik operasyon geçiren Karadere, bir süredir ekranlardan ve magazin dünyasından uzak duruyordu.

Survivor'daki performansı ve yarışma sonrasında geçirdiği estetik operasyonla adından söz ettiren Nagihan Karadere, bir süredir kameralardan uzak bir yaşam sürüyordu. Son dönemde magazin gündeminde fazla yer almayan eski milli atletin Suudi Arabistan'a giderek umre ziyaretinde bulunduğu ortaya çıktı.

KABE'DE GÖRÜNTÜLENDİ

İbadetini yerine getirmek için Mekke'ye giden Karadere, Kabe'nin çevresindeki kalabalığın arasında görüntülendi. Ünlü yarışmacının kutsal topraklarda çekilen fotoğrafı, bir süredir gözlerden uzak olmasının ardından yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Nagihan Karadere umrede: Survivor ikincisi Kabe'de görüntülendi

SURVIVOR SONRASI ESTETİK OPERASYON GEÇİRMİŞTİ

Survivor 2026'da gösterdiği performansla finale kadar yükselen Nagihan Karadere, yarışmayı ikinci sırada tamamlamıştı. Yarışmanın ardından yüzünde oluşan deformasyonlardan rahatsız olduğunu açıklayan Karadere, estetik operasyon geçirmişti. Görünümündeki değişiklikle uzun süre konuşulan eski milli atlet, daha sonra ekranlardan ve magazin dünyasından uzak kalmayı tercih etmişti.

Nagihan Karadere umrede: Survivor ikincisi Kabe'de görüntülendi
Okurların en beğendiği yorum

“Su sondakikanin yaptigi haberlerin yüzde doksaninin hicbir haber niteligi yok, sirf öylesine yazip ciziyor.”

Tüm yorumlar (3)
Nagihan KaradereMagazinMekkeTVSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Mahmut yıldırım Mahmut yıldırım:
    Dubaiye Paris'e Londraya gitmemiş helal kız sana.. 1 2
  • Rick Ricco Rick Ricco:
    Su sondakikanin yaptigi haberlerin yüzde doksaninin hicbir haber niteligi yok, sirf öylesine yazip ciziyor. 3 0 Yanıtla
  • karasaka_ekrem karasaka_ekrem:
    Estetik operasyon ve Umre!!! 0 0
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