Nagihan Karadere umrede: Survivor ikincisi Kabe\'de görüntülendi

Nagihan Karadere umrede: Survivor ikincisi Kabe'de görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eski milli atlet Nagihan Karadere, umre ziyareti için gittiği Mekke'de Kabe'nin çevresindeki kalabalığın arasında görüntülendi. Survivor 2026'yı ikinci sırada bitiren ve ardından estetik operasyon geçiren Karadere, bir süredir ekranlardan ve magazin dünyasından uzak duruyordu.
Survivor'daki performansı ve yarışma sonrasında geçirdiği estetik operasyonla adından söz ettiren Nagihan Karadere, bir süredir kameralardan uzak bir yaşam sürüyordu. Son dönemde magazin gündeminde fazla yer almayan eski milli atletin Suudi Arabistan'a giderek umre ziyaretinde bulunduğu ortaya çıktı.
KABE'DE GÖRÜNTÜLENDİ
İbadetini yerine getirmek için Mekke'ye giden Karadere, Kabe'nin çevresindeki kalabalığın arasında görüntülendi. Ünlü yarışmacının kutsal topraklarda çekilen fotoğrafı, bir süredir gözlerden uzak olmasının ardından yeniden gündeme gelmesine neden oldu.
SURVIVOR SONRASI ESTETİK OPERASYON GEÇİRMİŞTİ
Survivor 2026'da gösterdiği performansla finale kadar yükselen Nagihan Karadere, yarışmayı ikinci sırada tamamlamıştı. Yarışmanın ardından yüzünde oluşan deformasyonlardan rahatsız olduğunu açıklayan Karadere, estetik operasyon geçirmişti. Görünümündeki değişiklikle uzun süre konuşulan eski milli atlet, daha sonra ekranlardan ve magazin dünyasından uzak kalmayı tercih etmişti.
“Su sondakikanin yaptigi haberlerin yüzde doksaninin hicbir haber niteligi yok, sirf öylesine yazip ciziyor.”Tüm yorumlar (3)
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)