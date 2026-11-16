Uzunköprü\'de jandarma, çalındığı iddia edilen 11 ton cevizden 3 tonu sahibine verdi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaklaşık 11 ton cevizin çalınması ile ilgili yürütülen çalışmalarda 3 ton ceviz ele geçirilerek, sahibine teslim edildi.

Hasanpınar köyünde 13 Kasım'da A.Ş. isimli şahıs, yaklaşık 11 ton ceviz alımı konusunda M.C.Y. isimli şahısla anlaştığını, cevizlerin kantarda tarttırılmak üzere götürüldüğünü ancak daha sonra kendisinden haber alamadığını belirterek şikayetçi oldu. Olayın ardından Uzunköprü Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekiplerince başlatılan araştırmada, şüpheli M.C.Y.'den yaklaşık 3 ton cevizi satmak amacıyla 5 kişinin satın aldığı tespit edildi. Söz konusu kişiler, 3 ton cevizi jandarma ekiplerine rızalarıyla teslim etti. Ele geçirilen cevizler sahibine teslim edilirken, şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.