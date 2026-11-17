Adıyaman'da okul önündeki bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi'nde Alamettin Peker Hatip Ortaokulu önünde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan 2 kişi ile müdahale etmek isteyen 1 kişi yaralandı; yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan bıçakla kavgada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi Alamettin Peker Hatip Ortaokulu önünde iki grup arasından henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya döndü. Meydana gelen olayda kavgaya karışan 2 kişiyle kavgaya müdahale etmek isteyen 1 kişi vücutlarına aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?