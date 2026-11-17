Feyyaz Şerifoğlu, 7 Kasım'da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 6. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nin ödül töreninde konuşmasına "Selamünaleyküm" diyerek başladı. Oyuncunun bu selamlaması tartışmalara neden olurken, Şerifoğlu günler sonra konuya ilişkin sessizliğini bozdu. Katıldığı bir etkinlikte kendisine yöneltilen soruyu yanıtlayan ünlü oyuncu, "Allah'ın selamını verip gündem oluyorsan vay bizim halimize. Çok üzücü." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"ÜZÜCÜ"

"Muhtemel Aşk" dizisinin oyuncusu Feyyaz Şerifoğlu, katıldığı ödül töreninde yaptığı açıklamayla gündemdeki "Selamünaleyküm" tartışmasına ilişkin görüşlerini dile getirdi. Ünlü oyuncu, selamlaşma ifadesi üzerinden tartışma yaşanmasını üzücü bulduğunu söyledi.

"ALLAH'IN SELAMINI VERİP GÜNDEM OLUYORSAN VAY BİZİM HALİMİZE"

Bir ödül törenine katılan Feyyaz Şerifoğlu'na son dönemde konuşulan "Selamünaleyküm" tartışması soruldu.

Konuyla ilgili düşüncelerini paylaşan oyuncu, "Allah'ın selamını verip gündem oluyorsan vay bizim halimize. Çok üzücü." ifadelerini kullandı.

Şerifoğlu, bu sözleriyle bir selamlaşma ifadesinin tartışma konusu haline gelmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.