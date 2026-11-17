Real Madrid forması giyen 21 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, milli maçların ardından ehliyet almak için sürücü kursuna kayıt yaptırdı. Uzun süredir direksiyon başına geçmenin hayalini kuran genç yıldız, bu kez direksiyon eğitmeninin sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

ARDA GÜLER İLE FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Arda Güler'e direksiyon eğitimi verecek olan eğitmen, milli futbolcuyla çekildiği iki fotoğrafı sosyal medya hesabından yayımladı. Genç yıldızla tanışmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren eğitmenin paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü. Paylaşım, 235 binden fazla görüntülenme ve yaklaşık bin beğeni alırken yüzlerce kullanıcı tarafından da kaydedildi.

"NAİFLİĞİ, SAMİMİYETİ VE MÜTEVAZI DURUŞU..."

Direksiyon eğitmeni, Arda Güler'le tanışmasının kendisi için özel bir anı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bazı karşılaşmalar vardır, geriye güzel hatıralar ve unutulmaz izler bırakır. Arda Güler'in naifliği, samimiyeti ve mütevazı duruşuyla tanışmak benim için çok özel ve kıymetli bir anı oldu. Yolunun hep açık olmasını diliyorum."

YILLAR ÖNCEKİ HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

Arda Güler, 30 Mayıs 2024'te İspanyol basınına verdiği röportajda Real Madrid'in Valdebebas Tesisleri'ne özel şoförüyle gidip geldiğini açıklamıştı.

Yoğun futbol temposundan fırsat bulduğu ilk anda ehliyet almak istediğini dile getiren milli yıldız, sürücü kursuna kayıt yaptırarak yaklaşık iki buçuk yıl önce sözünü ettiği hayalini gerçekleştirmek için ilk adımı attı.