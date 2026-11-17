Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için kadro planlaması sürerken beklenmedik bir ayrılık iddiası ortaya atıldı. Savunma ve hücum hattına takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertli yönetimin, yabancı oyuncu kontenjanında yer açmak için bazı isimlerle yollarını ayırabileceği belirtildi.

NELSON SEMEDO İLE YOLLAR AYRILABİLİR

Fenerbahçe yönetiminin, ara transfer döneminde yabancı stoper ve kanat oyuncusu transfer etmeyi hedeflediği, bu doğrultuda mevcut kadrodaki yabancı futbolcuların durumunu değerlendirmeye aldığı ileri sürüldü. Sarı-lacivertlilerin, 33 yaşındaki Portekizli sağ bek Nelson Semedo ile yollarını ayırma ihtimalini gündemine aldığı iddia edildi.

YILLIK MAAŞI 4,2 MİLYON EURO

Nelson Semedo'nun yıllık 4,2 milyon euroluk maaşının da ayrılık ihtimalinde etkili olabilecek unsurlar arasında bulunduğu belirtildi. Fenerbahçe yönetiminin, yüksek maaş yükünü azaltmanın yanı sıra yeni transferler için yabancı kontenjanında yer açmayı amaçladığı ifade edildi.

TRANSFER PLANLAMASINA GÖRE KARAR VERİLECEK

Sarı-lacivertlilerin, ara transfer döneminde savunma ve hücum hattına yapacağı takviyeler doğrultusunda kadrodaki yabancı oyuncu sayısını yeniden düzenlemeyi planladığı aktarıldı. Nelson Semedo'nun geleceğiyle ilgili henüz resmi bir karar açıklanmazken Portekizli futbolcunun takımdan ayrılma ihtimali gündemdeki yerini koruyor.