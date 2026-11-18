Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinin ardından Şahinbey Belediyesi tarafından inşa edilen Şahinbey Çarşısı, AFAD ile Adıyaman Belediyesi arasında imzalanan protokolle belediyeye devredildi.

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Adıyaman esnafının ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla Şahinbey Belediyesi tarafından eski otogar alanında inşa edilen Şahinbey Çarşısı'nın devir süreci tamamlandı. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile AFAD İl Müdürü Abdulselam Gergin tarafından imzalanan protokol kapsamında çarşı, Adıyaman Belediyesi'ne devredildi. Devir işleminin ardından belediye tarafından yürütülecek yasal ve idari düzenlemelerle çarşıdaki esnafın mevcut iş yerlerini kiracı olarak kullanmaya devam etmesi sağlanacak. Böylece esnafın ticari faaliyetlerinin kesintiye uğramaması sağlanacak.

Şahinbey Çarşısı'nın Adıyaman Belediyesi'ne devredilmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, devir teslim tutanaklarının imzalandığını belirterek sürece katkı sunan kurum ve yetkililere teşekkür etti. Başkan Tutdere, "6 Şubat depremleri sonrasında kentimizle dayanışma içerisinde bulunan Şahinbey Belediyesi tarafından eski otogar olarak tabir ettiğimiz alanda yapılan Şahinbey Çarşısı'nın bugün AFAD'ımızla birlikte devir teslim tutanaklarını imzaladık. Bu devir teslimin ardından esnafımız artık bulundukları dükkanlarda faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek. Adıyaman Belediyesi olarak oradaki esnafımızın mevcut iş yerlerinde kiracı olarak kalabilmesi için gerekli yasal ve hukuki zemini kısa süre içerisinde oluşturacağız. Bu şekilde çarşımız halkımıza hizmet etmeye, esnafımız da orada ekmeklerini kazanmaya ve nafakalarını çıkarmaya devam edecek. Sürece katkı sunan AFAD Başkanımıza, ilimiz Valisi ile milletvekillerimize ve AFAD İl Müdürümüze teşekkür ediyorum. Esnafımıza ve şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu.